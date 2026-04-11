Spectacol pe cer, la final de aprilie: 5 zodii sunt lovite în plin de energia intensă a perioadei

Potrivit astrologilor, energia intensă a acestei perioade – marcată de un puternic stellium în Berbec și de intrarea lui Uranus în Gemeni (un eveniment rar, care nu a mai avut loc din 1941) – creează contextul perfect pentru schimbări majore.

Deși toate zodiile pot simți influențele acestei luni, aceste cinci semne sunt cele mai favorizate.

Berbec

Chiar dacă începutul anului a fost plin de provocări, acum intri într-o perioadă de afirmare. Ai curajul să îți asculți instinctele și să faci pași importanți spre un nou capitol.

Norocul se manifestă în carieră și relații, iar deciziile luate acum îți pot influența viața pe termen lung. Este momentul să acționezi și să ai încredere în tine.

Rac

Jupiter, planeta norocului, îți amplifică șansele de succes. Ești mai curajos și dispus să îți asumi riscuri, mai ales în plan profesional.

Acceptarea unor responsabilități noi îți poate aduce recunoaștere și câștiguri financiare. Deși începutul poate părea dificil, rezultatele vor fi pe măsură.

Săgetător

Energia pozitivă îți influențează atât cariera, cât și viața personală. Ai ocazia să îmbini creativitatea cu disciplina și să îți urmezi adevărata vocație.

În plan sentimental, apar conexiuni noi și momente pline de entuziasm. Este o perioadă în care viața începe să prindă contur exact așa cum îți dorești.

Leu

După o perioadă agitată, lucrurile încep să se clarifice. Ai parte de noi oportunități, mai ales prin oameni și experiențe noi.

Fie că este vorba despre călătorii sau colaborări, norocul te însoțește, iar deschiderea către nou îți aduce beneficii importante.

Gemeni

Norocul tău apare mai ales spre finalul lunii, odată cu intrarea lui Uranus în semnul tău. Această schimbare aduce o transformare majoră în modul în care gândești și acționezi.

Te eliberezi de limitări și începi să trăiești mai autentic. Fie că este vorba despre carieră sau relații, urmează o etapă de evoluție și libertate.