x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Horoscop Surprize! Cea mai bună zi pentru fiecare zodie între 8–14 septembrie 2025

Surprize! Cea mai bună zi pentru fiecare zodie între 8–14 septembrie 2025

de Andreea Tiron    |    07 Sep 2025   •   23:00
Surprize! Cea mai bună zi pentru fiecare zodie între 8–14 septembrie 2025
Sursa foto: Hepta

În perioada 8 – 14 septembrie 2025, fiecare zodie are parte de o zi în care energia astrală îi aduce șanse unice, oportunități și claritate.

Ne aflăm în „Eclipse Portal”, intervalul dintre două eclipse, un moment ideal pentru a lăsa trecutul în urmă și a privi cu încredere spre viitor.

Aspectele cheie ale săptămânii:

  • Soarele în Fecioară în armonie cu Jupiter în Rac (11 septembrie) → abundență și echilibru.

  • Mercur Cazimi în Fecioară (12 septembrie) → noi începuturi și claritate.

  • Vesta intră în Săgetător (13 septembrie) → autenticitate și explorarea menirii personale.

  • Marte în Balanță se aliniază cu Venus în Leu (14 septembrie) → colaborare și relații armonioase.

  • Ultimul Pătrar al Lunii în Gemeni (14 septembrie) → decizii importante pentru viitor.

    Citește pe Antena3.ro

Zodiile și cea mai norocoasă zi

♈ Berbec – Joi, 11 septembrie

Ai șansa să îți îmbunătățești viața personală și obiceiurile. Jupiter și Soarele îți aduc energie pentru schimbări benefice în casă și sănătate.

♉ Taur – Vineri, 12 septembrie

Mercur Cazimi în Fecioară îți oferă claritate în iubire și creativitate. E momentul să redescoperi ce te face cu adevărat fericit.

♊ Gemeni – Duminică, 14 septembrie

Venus și Marte te împing să iei o decizie clară. Indiferent ce alegi, va fi în favoarea ta. Curajul este cheia.

♋ Rac – Joi, 11 septembrie

Jupiter în zodia ta îți amplifică carisma și îți aduce oportunități de expansiune personală și profesională. Ieși din zona de confort.

♌ Leu – Duminică, 14 septembrie

Venus în semnul tău îți dă farmec și atracție. Marte te sprijină să colaborezi și să găsești soluții avantajoase pentru toată lumea.

♍ Fecioară – Vineri, 12 septembrie

Mercur Cazimi în semnul tău este un nou început major. Lasă trecutul în urmă și arată lumii cine ești acum.

♎ Balanță – Duminică, 14 septembrie

Ultimul Pătrar al Lunii în Gemeni te ajută să închei un ciclu și să faci loc unor noi începuturi. Nu privi înapoi.

♏ Scorpion – Duminică, 14 septembrie

Intuiția ta e mai puternică decât logica. Ascultă semnele universului și ai încredere în vocea interioară.

♐ Săgetător – Vineri, 12 septembrie

Mercur Cazimi aduce succes profesional. Aplică pentru joburi, cere o promovare sau începe un nou proiect. E timpul să fii văzut.

♑ Capricorn – Duminică, 14 septembrie

Venus și Marte îți aduc șansa de a face schimbări reale. Acționează, nu mai amâna. Faptele creează realitatea.

♒ Vărsător – Joi, 11 septembrie

Jupiter și Soarele te ajută să vezi clar că ai deja resursele necesare. Tot ce îți trebuie e încrederea în tine.

♓ Pești – Sâmbătă, 13 septembrie

Intrarea lui Vesta în Săgetător îți deschide calea către descoperirea scopului tău. Caută mai mult decât siguranță: urmărește-ți misiunea.

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: horoscop saptamanal horoscop septembrie 2025
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri