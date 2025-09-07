Surprize! Cea mai bună zi pentru fiecare zodie între 8–14 septembrie 2025

Ne aflăm în „Eclipse Portal”, intervalul dintre două eclipse, un moment ideal pentru a lăsa trecutul în urmă și a privi cu încredere spre viitor.

Aspectele cheie ale săptămânii:

Soarele în Fecioară în armonie cu Jupiter în Rac (11 septembrie) → abundență și echilibru.

Mercur Cazimi în Fecioară (12 septembrie) → noi începuturi și claritate.

Vesta intră în Săgetător (13 septembrie) → autenticitate și explorarea menirii personale.

Marte în Balanță se aliniază cu Venus în Leu (14 septembrie) → colaborare și relații armonioase.

Ultimul Pătrar al Lunii în Gemeni (14 septembrie) → decizii importante pentru viitor.

Zodiile și cea mai norocoasă zi

♈ Berbec – Joi, 11 septembrie

Ai șansa să îți îmbunătățești viața personală și obiceiurile. Jupiter și Soarele îți aduc energie pentru schimbări benefice în casă și sănătate.

♉ Taur – Vineri, 12 septembrie

Mercur Cazimi în Fecioară îți oferă claritate în iubire și creativitate. E momentul să redescoperi ce te face cu adevărat fericit.

♊ Gemeni – Duminică, 14 septembrie

Venus și Marte te împing să iei o decizie clară. Indiferent ce alegi, va fi în favoarea ta. Curajul este cheia.

♋ Rac – Joi, 11 septembrie

Jupiter în zodia ta îți amplifică carisma și îți aduce oportunități de expansiune personală și profesională. Ieși din zona de confort.

♌ Leu – Duminică, 14 septembrie

Venus în semnul tău îți dă farmec și atracție. Marte te sprijină să colaborezi și să găsești soluții avantajoase pentru toată lumea.

♍ Fecioară – Vineri, 12 septembrie

Mercur Cazimi în semnul tău este un nou început major. Lasă trecutul în urmă și arată lumii cine ești acum.

♎ Balanță – Duminică, 14 septembrie

Ultimul Pătrar al Lunii în Gemeni te ajută să închei un ciclu și să faci loc unor noi începuturi. Nu privi înapoi.

♏ Scorpion – Duminică, 14 septembrie

Intuiția ta e mai puternică decât logica. Ascultă semnele universului și ai încredere în vocea interioară.

♐ Săgetător – Vineri, 12 septembrie

Mercur Cazimi aduce succes profesional. Aplică pentru joburi, cere o promovare sau începe un nou proiect. E timpul să fii văzut.

♑ Capricorn – Duminică, 14 septembrie

Venus și Marte îți aduc șansa de a face schimbări reale. Acționează, nu mai amâna. Faptele creează realitatea.

♒ Vărsător – Joi, 11 septembrie

Jupiter și Soarele te ajută să vezi clar că ai deja resursele necesare. Tot ce îți trebuie e încrederea în tine.

♓ Pești – Sâmbătă, 13 septembrie

Intrarea lui Vesta în Săgetător îți deschide calea către descoperirea scopului tău. Caută mai mult decât siguranță: urmărește-ți misiunea.