Surprize! Cea mai bună zi pentru fiecare zodie între 8–14 septembrie 2025

Ne aflăm în „Eclipse Portal”, intervalul dintre două eclipse, un moment ideal pentru a lăsa trecutul în urmă și a privi cu încredere spre viitor.
Aspectele cheie ale săptămânii:
-
Soarele în Fecioară în armonie cu Jupiter în Rac (11 septembrie) → abundență și echilibru.
-
Mercur Cazimi în Fecioară (12 septembrie) → noi începuturi și claritate.
-
Vesta intră în Săgetător (13 septembrie) → autenticitate și explorarea menirii personale.
-
Marte în Balanță se aliniază cu Venus în Leu (14 septembrie) → colaborare și relații armonioase.
-
Ultimul Pătrar al Lunii în Gemeni (14 septembrie) → decizii importante pentru viitor.
Zodiile și cea mai norocoasă zi
♈ Berbec – Joi, 11 septembrie
Ai șansa să îți îmbunătățești viața personală și obiceiurile. Jupiter și Soarele îți aduc energie pentru schimbări benefice în casă și sănătate.
♉ Taur – Vineri, 12 septembrie
Mercur Cazimi în Fecioară îți oferă claritate în iubire și creativitate. E momentul să redescoperi ce te face cu adevărat fericit.
♊ Gemeni – Duminică, 14 septembrie
Venus și Marte te împing să iei o decizie clară. Indiferent ce alegi, va fi în favoarea ta. Curajul este cheia.
♋ Rac – Joi, 11 septembrie
Jupiter în zodia ta îți amplifică carisma și îți aduce oportunități de expansiune personală și profesională. Ieși din zona de confort.
♌ Leu – Duminică, 14 septembrie
Venus în semnul tău îți dă farmec și atracție. Marte te sprijină să colaborezi și să găsești soluții avantajoase pentru toată lumea.
♍ Fecioară – Vineri, 12 septembrie
Mercur Cazimi în semnul tău este un nou început major. Lasă trecutul în urmă și arată lumii cine ești acum.
♎ Balanță – Duminică, 14 septembrie
Ultimul Pătrar al Lunii în Gemeni te ajută să închei un ciclu și să faci loc unor noi începuturi. Nu privi înapoi.
♏ Scorpion – Duminică, 14 septembrie
Intuiția ta e mai puternică decât logica. Ascultă semnele universului și ai încredere în vocea interioară.
♐ Săgetător – Vineri, 12 septembrie
Mercur Cazimi aduce succes profesional. Aplică pentru joburi, cere o promovare sau începe un nou proiect. E timpul să fii văzut.
♑ Capricorn – Duminică, 14 septembrie
Venus și Marte îți aduc șansa de a face schimbări reale. Acționează, nu mai amâna. Faptele creează realitatea.
♒ Vărsător – Joi, 11 septembrie
Jupiter și Soarele te ajută să vezi clar că ai deja resursele necesare. Tot ce îți trebuie e încrederea în tine.
♓ Pești – Sâmbătă, 13 septembrie
Intrarea lui Vesta în Săgetător îți deschide calea către descoperirea scopului tău. Caută mai mult decât siguranță: urmărește-ți misiunea.