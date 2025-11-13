Te caută fostul iubit? Mercur Retrograd este de vină

Retrogradarea lui Mercur din noiembrie 2025 aduce o avalanșă de mesaje, reîntâlniri și conversații ciudat de familiare. Potrivit astrologului Tetiana Tsvil (Nebula), perioada 9–29 noiembrie e una în care oameni din trecut pot apărea „de nicăieri” — foști iubiți, colegi, rude sau prieteni cu care credeai că n-ai să mai vorbești vreodată.

Mercur, planeta comunicării și a memoriei, ne dă o a doua șansă: să rescriem scenariile vechi cu înțelepciunea de azi. Nu tot ce revine trebuie să rămână — dar tot ce apare acum are un rost.

Așadar, cine te va contacta în timpul retrogradului lui Mercur și ce va avea de spus, în funcție de zodia ta:

♈ Berbec

Te trezești cu un mesaj de la un coleg, un fost partener de proiect sau o rudă care îți cere ajutorul. Fii atent — e ușor să confunzi empatia cu obligația. Nu trebuie să salvezi pe toată lumea. Mercur te provoacă să înveți arta limitelor sănătoase.

♉ Taur

S-ar putea să te caute cineva care îți datorează bani sau un fost șef care are o „propunere interesantă”. Totuși, fii precaut — nu orice ofertă e ceea ce pare. Poate fi o ocazie reală de a recupera ceva pierdut, dar doar dacă nu te abați de la valorile tale.

♊ Gemeni

Toată lumea pare că îți scrie! Foști iubiți, prieteni vechi, rude îndepărtate. Mercur, planeta ta guvernatoare, e activă și aduce vești, amintiri și oameni din toate direcțiile. Ai ocazia să rescrii o parte din povestea ta — dar tu alegi ce capitol redeschizi.

♋ Rac

Poți primi un mesaj încărcat emoțional — o persoană cu care ai avut cândva o legătură profundă ar putea reveni. Poate fi o rudă, un prieten sau un fost partener. Ai grijă: nu tot ce doare merită vindecat. Selectează cu inima, dar și cu mintea.

♌ Leu

Un fost coleg, un asociat sau o persoană care ți-a folosit ideile se întoarce cu o nouă propunere. Ai ocazia să stabilești limite mai clare sau să ceri recunoașterea meritată. Retrogradul te învață să spui „nu” elegant, dar ferm.

♍ Fecioară

Te contactează cineva care ți-a fost cândva ghid, mentor sau șef — sau chiar un fost partener care vrea „să discutați matur”. Nu e momentul să reiei povești, ci să clarifici ce ai învățat din ele. Profesional, pot apărea șanse neașteptate de colaborare, dar verifică totul de două ori.

♎ Balanță

O persoană din străinătate, un fost profesor sau cineva cu care ai avut discuții filosofice reapare. Vei simți nevoia de a închide un capitol cu eleganță. Nu e momentul confruntărilor, ci al iertării și clarității.

♏ Scorpion

Fii pregătit: cineva care îți datorează scuze sau bani te va căuta. Poate fi un fost partener sau un prieten vechi care vrea „să lămuriți lucrurile”. Acceptă dialogul, dar păstrează-ți controlul emoțional. Universul îți oferă ocazia să închizi o rană veche.

♐ Săgetător

Fostul partener, rivalul sau șeful care ți-a făcut zile fripte reapare — dar nu pentru ceartă, ci pentru împăcare. Retrogradul trece prin zona ta a relațiilor, așa că vei avea parte de discuții, renegocieri și poate chiar o nouă perspectivă asupra iubirii.

♑ Capricorn

Apare din nou în viața ta un fost coleg, client sau colaborator. Poate fi vorba despre o propunere profesională sau o evaluare a unui proiect trecut. Acceptă comunicarea, dar nu te grăbi să semnezi nimic până după 29 noiembrie.

♒ Vărsător

Primești un mesaj surpriză de la o persoană cu care ai avut cândva o conexiune intensă — romantică sau creativă. Poate fi tentant să reiei legătura, dar asigură-te că motivațiile ambelor părți sunt clare. În rest, un vechi proiect artistic poate reveni la viață.

♓ Pești

Mercur retrograd activează zona casei și familiei. Așteaptă-te la apeluri de la rude, foști colegi de apartament sau chiar de la cineva din trecutul tău amoros care vrea „să repare ceva”. E timpul să pui ordine în emoții și să spui ceea ce n-ai spus atunci.

Retrogradarea lui Mercur din noiembrie 2025 nu e un blestem, ci o ocazie cosmică de clarificare și reconectare.

Unii oameni revin pentru a-ți reaminti cât de mult ai evoluat; alții, pentru a-ți arăta ce uși trebuie închise definitiv.

Răspunde cu luciditate, dar și cu inimă — și lasă trecutul să-și spună ultimul cuvânt, ca să poți merge mai departe.