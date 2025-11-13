x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Horoscop Te caută fostul iubit? Mercur Retrograd este de vină

Te caută fostul iubit? Mercur Retrograd este de vină

de Andreea Tiron    |    13 Noi 2025   •   18:30
Te caută fostul iubit? Mercur Retrograd este de vină
Sursa foto: Jurnalul

Pregătește-te: telefoanele sună, inboxurile se umplu, iar trecutul revine în forță.

Retrogradarea lui Mercur din noiembrie 2025 aduce o avalanșă de mesaje, reîntâlniri și conversații ciudat de familiare. Potrivit astrologului Tetiana Tsvil (Nebula), perioada 9–29 noiembrie e una în care oameni din trecut pot apărea „de nicăieri” — foști iubiți, colegi, rude sau prieteni cu care credeai că n-ai să mai vorbești vreodată.

Mercur, planeta comunicării și a memoriei, ne dă o a doua șansă: să rescriem scenariile vechi cu înțelepciunea de azi. Nu tot ce revine trebuie să rămână — dar tot ce apare acum are un rost.

Așadar, cine te va contacta în timpul retrogradului lui Mercur și ce va avea de spus, în funcție de zodia ta:

Berbec

Te trezești cu un mesaj de la un coleg, un fost partener de proiect sau o rudă care îți cere ajutorul. Fii atent — e ușor să confunzi empatia cu obligația. Nu trebuie să salvezi pe toată lumea. Mercur te provoacă să înveți arta limitelor sănătoase.

Taur

S-ar putea să te caute cineva care îți datorează bani sau un fost șef care are o „propunere interesantă”. Totuși, fii precaut — nu orice ofertă e ceea ce pare. Poate fi o ocazie reală de a recupera ceva pierdut, dar doar dacă nu te abați de la valorile tale.

Gemeni

Toată lumea pare că îți scrie! Foști iubiți, prieteni vechi, rude îndepărtate. Mercur, planeta ta guvernatoare, e activă și aduce vești, amintiri și oameni din toate direcțiile. Ai ocazia să rescrii o parte din povestea ta — dar tu alegi ce capitol redeschizi.

Rac

Poți primi un mesaj încărcat emoțional — o persoană cu care ai avut cândva o legătură profundă ar putea reveni. Poate fi o rudă, un prieten sau un fost partener. Ai grijă: nu tot ce doare merită vindecat. Selectează cu inima, dar și cu mintea.

Citește pe Antena3.ro

Leu

Un fost coleg, un asociat sau o persoană care ți-a folosit ideile se întoarce cu o nouă propunere. Ai ocazia să stabilești limite mai clare sau să ceri recunoașterea meritată. Retrogradul te învață să spui „nu” elegant, dar ferm.

Fecioară

Te contactează cineva care ți-a fost cândva ghid, mentor sau șef — sau chiar un fost partener care vrea „să discutați matur”. Nu e momentul să reiei povești, ci să clarifici ce ai învățat din ele. Profesional, pot apărea șanse neașteptate de colaborare, dar verifică totul de două ori.

Balanță

O persoană din străinătate, un fost profesor sau cineva cu care ai avut discuții filosofice reapare. Vei simți nevoia de a închide un capitol cu eleganță. Nu e momentul confruntărilor, ci al iertării și clarității.

Scorpion

Fii pregătit: cineva care îți datorează scuze sau bani te va căuta. Poate fi un fost partener sau un prieten vechi care vrea „să lămuriți lucrurile”. Acceptă dialogul, dar păstrează-ți controlul emoțional. Universul îți oferă ocazia să închizi o rană veche.

Săgetător

Fostul partener, rivalul sau șeful care ți-a făcut zile fripte reapare — dar nu pentru ceartă, ci pentru împăcare. Retrogradul trece prin zona ta a relațiilor, așa că vei avea parte de discuții, renegocieri și poate chiar o nouă perspectivă asupra iubirii.

Capricorn

Apare din nou în viața ta un fost coleg, client sau colaborator. Poate fi vorba despre o propunere profesională sau o evaluare a unui proiect trecut. Acceptă comunicarea, dar nu te grăbi să semnezi nimic până după 29 noiembrie.

Vărsător

Primești un mesaj surpriză de la o persoană cu care ai avut cândva o conexiune intensă — romantică sau creativă. Poate fi tentant să reiei legătura, dar asigură-te că motivațiile ambelor părți sunt clare. În rest, un vechi proiect artistic poate reveni la viață.

Pești

Mercur retrograd activează zona casei și familiei. Așteaptă-te la apeluri de la rude, foști colegi de apartament sau chiar de la cineva din trecutul tău amoros care vrea „să repare ceva”. E timpul să pui ordine în emoții și să spui ceea ce n-ai spus atunci.

Retrogradarea lui Mercur din noiembrie 2025 nu e un blestem, ci o ocazie cosmică de clarificare și reconectare.
Unii oameni revin pentru a-ți reaminti cât de mult ai evoluat; alții, pentru a-ți arăta ce uși trebuie închise definitiv.
Răspunde cu luciditate, dar și cu inimă — și lasă trecutul să-și spună ultimul cuvânt, ca să poți merge mai departe.

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: horoscop mercur retrograd
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri