Universul le încearcă, Saturn le transformă: 4 zodii trec prin provocări grele până în februarie 2026

Potrivit psihoterapeutului Natalie Argo, universul ne testează pentru a ne pregăti de o etapă de viață mai bună, punând presiune și forțându-ne să facem loc lucrurilor bune ce urmează să vină.

Astrologul Evan Nathaniel Grim explică faptul că Saturn intră pentru ultima dată în Pești – un moment astrologic rar, ce aduce lecții grele pentru patru semne zodiacale. Deși provocatoare, aceste luni finale cu Saturn în Pești vor remodela viața acestor zodii, punând accent pe sănătatea fizică și mentală, dar și pe găsirea unui scop autentic.

Odată ce Saturn va părăsi definitiv Peștii, în februarie 2026, aceste patru zodii vor putea culege roadele: abundența va fi de partea lor.

♓ Pești

Cu Saturn, planeta disciplinei, intrând pentru ultima dată în zodia ta după 30 de ani, Peștii au de trecut testul final al universului. Vei fi pus față în față cu consecințele acțiunilor tale din ultimii ani.

Saturn aplică presiune pentru a te asigura că ți-ai respectat cuvântul și că ai construit planuri sustenabile pentru viitor. Dacă ai muncit cu seriozitate, vei primi satisfacție și recunoaștere. Dacă nu, așteaptă-te la un „wake-up call” dur.

Chiar dacă urmează luni dificile, universul te împinge pe drumul corect pentru a intra în era abundenței.

♍ Fecioară

Pentru Fecioare, Saturn în Pești aduce testul final în relații. Dacă ai neglijat partenerul sau ai pus cariera pe primul loc, universul îți va da un semnal de alarmă.

Nu vei mai putea evita problemele lăsate nerezolvate. Ori îți consolidezi relația pe baze solide, ori vei fi nevoit(ă) să accepți că e timpul să mergi mai departe.

Dacă există integritate și iubire adevărată, vei putea construi un viitor mai stabil. Dacă nu, Saturn îți arată că e timpul să faci schimbări majore.

♐ Săgetător

Săgetătorii, optimiști prin fire, tind să meargă „unde-i poartă vântul” fără a lua decizii clare. Universul le aduce acum testul final înainte de abundență.

Este momentul să iei hotărâri serioase despre casă, familie sau stabilitatea personală. Fie că e vorba de achiziția unei locuințe sau rezolvarea unor conflicte familiale, nu mai poți amâna.

Odată ce treci de acest obstacol, abundența și liniștea vor veni rapid în viața ta.

♊ Gemeni

Pentru Gemeni, ultimul test al universului se leagă de carieră. Ai trecut prin multe provocări profesionale, dar acum e timpul să decizi: mergi mai departe pe același drum sau îți creezi un plan complet nou?

Saturn în Pești te obligă să faci o alegere clară. Chiar dacă pare greu, uneori marile oportunități se ascund în riscurile pe care ai curajul să ți le asumi.

Abundența profesională și financiară vine după ce îți asumi direcția corectă.