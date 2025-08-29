Transformări dureroase: 4 Zodii sunt puse la încercare de Destin în ultimele zile din august 2025

♌ Leu

Pentru tine, Leu, schimbarea care bate la ușă pare imposibil de gestionat. Poate fi o despărțire dureroasă, destrămarea unui cerc social apropiat sau o reorganizare profesională care te scoate din zona de confort. Deși pare că viața se dărâmă, în realitate este doar sfârșitul unui capitol pe care l-ai trăit prea comod.

Amintirea de care ai nevoie: confortul nu înseamnă întotdeauna bine. Ai curajul să privești dincolo de limitele „bazinului” în care te-ai obișnuit să înoți.

♈ Berbec

Provocarea ta, Berbec, se află în propria minte. Ai evitat să înfrunți gândurile negative, ascunzându-le sub covor. Dar covorul nu mai poate ascunde nimic. Te temi de eșec, de rușine sau de pierderi, însă singura cale este să te confrunți cu aceste scenarii.

Amintirea de care ai nevoie: chiar și atunci când îți imaginezi cel mai rău final, rămâi în picioare, respiri și mergi mai departe. Curajul tău va fi mai puternic decât frica.

♒ Vărsător

Ești nativul care urăște conflictul, dar acum va trebui să îți aperi limitele. Ai încercat diplomația, calmul și răbdarea, dar nu mai e suficient. Situația cere să spui clar ce nu mai accepți și să trasezi granițele personale.

Amintirea de care ai nevoie: demnitatea ta nu depinde de cât de binevoitor pari, ci de cât de ferm știi să spui „până aici”.

♓ Pești

Pentru tine, Pești, curajul înseamnă să îți arăți lumii talentele ascunse. Fie că e vorba de cântat, dans, scris sau un hobby aparent „mărunt”, nu vei fi niciodată pe deplin împlinit dacă îl ții doar pentru tine.

Amintirea de care ai nevoie: pasiunile tale îi pot inspira și pe ceilalți. Dă-ți voie să strălucești exact așa cum ești.