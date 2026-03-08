Ultima încercare karmică: Saturn pune la încercare 4 zodii până în 2028

Totul se întâmplă sub influența lui Saturn în Berbec, tranzit care va dura până în 2028 și care testează disciplina, maturitatea și capacitatea de a rămâne concentrați pe obiective.

Deși poate suna intimidant, astrologul Evan Nathaniel Grim explică faptul că Saturn nu pedepsește, ci oferă oportunitatea de a urca la un nou nivel de leadership, recunoaștere și stabilitate – dacă demonstrăm perseverență în fața obstacolelor.

Iată care sunt cele 4 zodii care trebuie să treacă printr-un ultim test înainte de a primi recompensa mult dorită:

♋ Rac – Test profesional înainte de ascensiune

Racii se confruntă cu o provocare importantă în carieră. Saturn le oferă șansa de a face un salt major profesional, însă numai dacă își asumă responsabilitatea și ies din zona de confort.

În special în luna aprilie, pot apărea oportunități decisive. Chiar dacă emoțiile pot crea nesiguranță, cheia succesului este curajul combinat cu strategia. Abundența financiară și recunoașterea vin pentru cei care acceptă provocarea.

♈ Berbec – Răbdarea este cheia succesului

Pentru Berbeci, tranzitul lui Saturn în propriul semn reprezintă un test intens. Progresul poate părea încetinit, iar frustrările pot crește.

Totuși, între aprilie și mai energia se schimbă. Odată ce învață să-și controleze impulsivitatea și să devină mai strategici, Berbecii atrag oportunități financiare și profesionale solide. Abundența vine prin disciplină și planificare atentă.

♎ Balanță – Test în relații înainte de stabilitate

Pentru Balanțe, provocarea vine din zona relațiilor. Saturn poate aduce critici, distanțare sau tensiuni temporare.

Scopul nu este destrămarea legăturilor, ci restructurarea lor pentru stabilitate pe termen lung. Cei singuri pot începe o relație serioasă, bazată pe maturitate și lecțiile învățate. După acest test, echilibrul emoțional și prosperitatea devin mult mai stabile.

♑ Capricorn – Test în viața de familie și locuință

Capricornii, obișnuiți cu lecțiile lui Saturn (planeta lor guvernatoare), primesc acum o provocare legată de casă, proprietăți sau responsabilități familiale.

Este posibil să apară o mutare, o schimbare majoră în mediul de viață sau o responsabilitate suplimentară în familie. Deși poate părea dificil, acest proces aduce maturizare emoțională și o bază solidă pentru prosperitate pe termen lung.