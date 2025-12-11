Un nou capitol: 4 zodii lasă trecutul în urmă pe 11 decembrie 2025

După o perioadă lungă de retrogradare, mintea se limpezește, intențiile devin mai clare, iar ceea ce părea blocat începe, în sfârșit, să se lege.

Pentru aceste zodii, un ciclu important se închide, iar o etapă nouă — mai încrezătoare, curajoasă și plină de direcție — începe. Mercur în Săgetător aduce energie creativă, spirit de aventură, claritate și o doză sănătoasă de optimism. Deși Mercur nu funcționează la putere maximă în acest semn, tranzitul devine un sprijin uriaș pentru cei care au muncit intens în perioada Saturn în Pești.

Mai mult, aspectul armonios dintre Mercur și Pluto amplifică transformările — invitându-ne pe toți să avem mai multă încredere în vocea noastră interioară și în capacitatea de a ne reinventa.

Iată cele 4 zodii care simt cel mai puternic că ceva important se închide și se reașază pe 11 decembrie 2025:

♐ Săgetător — Totul se aliniază în sfârșit pentru tine

Revenirea lui Mercur în semnul tău îți reface moralul și determinarea. Devii mai ambițios, mai clar în intenții și mai împăcat cu ceea ce lași în urmă.

Este un moment în care:

începi să te desprinzi definitiv de poveștile vechi care te țineau pe loc,

simți că ai maturizat prin Saturn și ai prins curaj prin Marte,

atragi oportunități noi în carieră, studii, comunicare și chiar dragoste.

Ai o energie de renaștere completă, iar Mercur îți activează și rolul de lider: devii un ghid, un profesor sau o inspirație pentru ceilalți. Un capitol se închide — iar altul, mult mai luminos, începe.

♊ Gemeni — O etapă în relații se finalizează și renaște altfel

Pentru tine, Gemeni, Mercur este guvernatorul tău, iar intrarea în Săgetător îți activează sectorul relațiilor. Ceva ce ai tot analizat, discutat sau încercat să repari în ultimele luni ajunge acum la claritate.

De pe 11 decembrie:

înțelegi mai bine ce vrei de la un partener,

comunici mai clar și mai empatic,

conflictele recente generate de Marte în acest sector încep să se stingă,

primești validare, sprijin sau o deschidere importantă în relații.

Pentru cei singuri, acesta este un moment de alchimie emoțională — te conectezi mai profund cu propria voce și îți atragi parteneri mai potriviți vibrației tale.

♍ Fecioară — Înțelegi un capitol de familie și îl vindeci

Cu Mercur în Săgetător, Fecioarele trăiesc un moment de „întoarcere acasă” — la propriu sau la figurat. Ai parte de conștientizări despre origini, familie, trecut și baza emoțională pe care îți construiești viața.

Pe 11 decembrie:

o situație nerezolvată de familie ajunge la un punct de claritate,

inspirația revine dacă te-ai simțit blocat,

devii mai împăcat cu alegerile tale,

găsești soluții practice pentru confortul și stabilitatea ta.

Chiar dacă pe 25 decembrie Mercur formează un aspect mai tensionat cu Saturn, această mică frână devine o lecție — te ajută să planifici mai eficient și să faci lucrurile „ca la carte”. Începi un proces lent, dar profund de consolidare personală.

♓ Pești — Un nou drum profesional sau personal se deschide

Pentru Pești, Mercur în Săgetător aduce o revelare majoră în carieră, direcție de viață sau scop personal. Ceva devine limpede, după o perioadă de confuzie emoțională sau profesională.

Din 11 decembrie:

accepți noi oportunități în muncă,

primești recunoaștere sau responsabilități noi,

îți clarifici drumul — profesional sau afectiv,

începi să transformi ideile mari în planuri concrete.

Cu Saturn direct în semnul tău, acum intri într-o perioadă în care poți construi ceva durabil. Jupiter în Rac îți susține creativitatea și îți amplifică norocul. Nu te grăbi — progresul vine în valuri, dar vine sigur.