Un nou început: 3 zodii își schimbă destinul începând cu 28 aprilie 2026

Sub influența Lunii în Balanță, apare conștientizarea faptului că avem control asupra propriilor decizii și că putem transforma realitatea în favoarea noastră.

Este un moment de cotitură, în care aceste zodii ies din tipare vechi și își asumă un nou început. Energia acestui tranzit aduce încredere, maturizare și curajul de a face schimbări esențiale.

Zodiile care intră într-o nouă eră

♈ Berbec

Pentru tine, schimbarea începe în plan relațional.

Există o discuție importantă care nu mai poate fi amânată. Atât tu, cât și partenerul tău știți că lucrurile trebuie clarificate pentru a merge mai departe.

Vestea bună este că există dorință de evoluție de ambele părți. Este momentul să stabiliți noi limite și să construiți o relație mai matură. Aceasta poate fi începutul unei etape mai echilibrate și mai puternice în viața ta.

♋ Rac

Pentru tine, această nouă eră începe acasă, în relațiile apropiate.

Realizezi că persoana de lângă tine își dorește aceleași lucruri ca tine. Tot ce lipsește este o direcție comună clară.

Această perioadă aduce reconectare, respect și consolidarea relației. Schimbările care apar sunt naturale și fac parte din evoluția unui cuplu. Împreună, puteți deveni mai puternici ca niciodată.

♓ Pești

Sensibilitatea ta devine acum un avantaj.

Ești mai atent la emoțiile celor din jur și reușești să oferi sprijin exact atunci când este nevoie. Empatia ta te ajută să creezi conexiuni profunde și să influențezi pozitiv oamenii din viața ta.

Această nouă etapă te transformă într-o sursă de energie pozitivă pentru ceilalți. Îți folosești calitățile pentru a aduce echilibru și inspirație.