Vacanța de Paște 2026: Cât durează vacanța elevilor și când revin la cursuri

Calendarul oficial al Ministerului Educației a fost publicat, oferind detalii importante pentru elevi.

Când începe vacanța de Paște 2026

Conform calendarului oficial, cursurile se vor desfășura până vineri, 3 aprilie 2026, inclusiv. Începând de sâmbătă, 4 aprilie, elevii vor intra în vacanța de primăvară, care va include astfel Paștele catolic, 5 aprilie 2026, și Paștele ortodox, 12 aprilie 2026.

Vacanța se va încheia marți, 14 aprilie 2026, iar elevii vor reveni la școală miercuri, 15 aprilie 2026, odată cu începerea ultimului modul de învățare al anului școlar 2025–2026.

Acest modul se va încheia cu vacanța de vară, care va începe pe 19 iunie 2026.

Ce se întâmplă cu elevii din clasele terminale

Elevii din clasele a VIII-a și a XII-a vor avea o structură ușor diferită a anului școlar. Ultimul modul de învățare marchează finalul ciclului gimnazial, respectiv liceal.

Clasa a VIII-a: După reluarea cursurilor, elevii se pregătesc pentru Evaluarea Națională , care va stabili admiterea în liceu. Cursurile pentru această categorie se încheie, de regulă, la începutul lunii iunie.

Clasa a XII-a: Elevii din ultimul an de liceu își încheie mai devreme cursurile pentru a se concentra pe Examenul Național de Bacalaureat, care încheie liceul.

În cazul elevilor din învățământul tehnologic sau profesional, structura anului școlar poate include și perioade dedicate susținerii examenelor de certificare profesională, potrivit a1.ro.