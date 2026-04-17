Universul le resetează viața: 4 zodii încep de la zero după 17 aprilie

Energia astrologică a momentului este extrem de intensă și transformatoare, deoarece mai multe planete se aliniază în același semn, amplificând dorința de schimbare, acțiune și reinventare.

Este o perioadă „complexă”, în care ne simțim motivați, inspirați și gata să luptăm pentru ceea ce ne dorim. În același timp, influența lui Neptun poate crea confuzie și incertitudine, dar tocmai această combinație de energie impulsivă și visare ne ajută să luăm decizii care, în final, se dovedesc a fi cele mai bune.

Pe 17 aprilie, Luna Nouă este însoțită de Mercur, Marte, Saturn și Neptun în Berbec, iar aceste patru zodii sunt pregătite să muncească, să riște și să își transforme radical viața.

♈ Berbec

Pentru tine, această Lună Nouă marchează un nou început total. Nu este vorba doar despre schimbări exterioare, ci despre o redefinire profundă a identității tale și a scopului în viață.

Cu atât de multe planete în semnul tău, simți că nimic nu te poate opri. Vechiul „tu” se dizolvă, iar presiunea de a descoperi cine ești cu adevărat devine motorul transformării. Nu ar fi surprinzător ca cei din jur să spună că nu te mai recunosc — pentru că, într-adevăr, devii o versiune complet nouă a ta.

♎ Balanță

După luni în care lucrurile au fost dezechilibrate, începi, în sfârșit, de la zero. Luna Nouă aduce un nou capitol important, mai ales în plan relațional.

Dacă ești singur, te poți implica serios într-o relație sau poți întâlni pe cineva special. Dacă ești deja într-un cuplu, relația poate evolua la un nivel superior. În același timp, apar oportunități profesionale care îți pot schimba cariera în bine, mai ales prin negocieri sau parteneriate.

♋ Rac

Ai avut deja un an favorabil, însă ceea ce urmează este și mai intens. Energia acestei perioade activează zona carierei, reputației și ambițiilor tale.

Poți simți presiune la început, dar aceasta este cheia evoluției tale. E momentul să îți asumi roluri de lider și să ai încredere în intuiția ta. Imaginea ta publică se schimbă, iar modul în care ești perceput de ceilalți capătă o nouă dimensiune.

♑ Capricorn

Viața ta intră într-un ritm accelerat după 17 aprilie, însă focusul se mută surprinzător către viața personală și familie.

Poate fi vorba despre o mutare, achiziția unei locuințe sau dorința de a petrece mai mult timp acasă. În paralel, responsabilitățile profesionale cresc, iar implicarea ta devine mai serioasă ca niciodată. Fie că începi un proiect de acasă sau îți dezvolți propria afacere, schimbările sunt majore și de durată.