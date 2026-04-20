Uranus în Gemeni aduce schimbări șocante, revelații și rebeliuni, în următorii 8 ani

Uranus în Gemeni va duce la perturbări șocante, revelații și rebeliuni în următorii opt ani. Fiecare semn zodiacal va trece prin schimbări semnificative în timpul acestui tranzit.

Cronologia planetei Uranus în Gemeni

7 iulie 2025: Uranus a intrat în Gemeni

6 septembrie 2025: Uranus a început să retrogradeze în Gemeni

7 noiembrie 2025: Uranus a părăsit Gemenii și a reintrat în Taur

26 aprilie 2026: Uranus reintră în Gemeni

22 mai 2033: Uranus părăsește Gemenii și intră în Rac

Ce înseamnă Uranus în Gemeni

Fie că este în tranzit, fie ca plasare natală, Uranus este perturbatorul. Uranus este planeta trezitoare și reprezintă libertatea, autenticitatea, inovația și răsturnările de situație.

Ori de câte ori Uranus își schimbă semnele zodiacale există o schimbare în percepția colectivă. Cu toate acestea, influența lui Uranus are ca rezultat și schimbări neprevăzute care ne eliberează de tradiție și rutină. Cu alte cuvinte, așteptați-vă la neprevăzut cu Uranus.

Berbec

Treci direct la subiect când Uranus în Gemeni îți zguduie a treia casă a comunicării, comunității imediate și cartierelor. Modul în care gândești, vorbești și îți transmiți opiniile este supus schimbării în funcție de persoanele cu care te asociezi. Unde te întâlnești și cu cine îți petreci timpul îți va modifica radical oportunitățile intelectuale.

Ai grijă la persoanele și comunitățile care nu își fac treburile. Vei avea șansa de a reevalua dacă te înconjori de oameni inteligenți în timpul retrogradării lui Uranus. Gândește-te la retrogradare ca la o șansă de a revizui ceea ce ai învățat și de la cine ar trebui să continui să înveți.

Taur

Stabilitatea financiară nu va fi atât de ușor de atins pe cât speri. Pregătește-te pentru că Uranus în Gemeni îți va lovi a doua casă a oportunităților financiare, a efectelor personale și a sistemelor de valori. Următorii opt ani vor scoate în evidență nesiguranțele și dorințele tale financiare. Drept urmare, ceea ce prețuiești se va schimba drastic, inclusiv obiceiurile tale de viață, cazarea, bunurile materiale și multe altele. S-ar putea să muncești deosebit de mult pentru a-ți permite ceva.

Abordarea ta față de muncă se poate schimba în funcție de situația ta financiară. Cel puțin Uranus retrograd va oferi o ușurare financiară temporară, dar acesta ar putea fi cel mai bun moment pentru a reconsidera dacă ar trebui să prioritizezi anumite luxuri și cheltuieli.

Gemeni

Nu te vei recunoaște. O criză de identitate va apărea, pe măsură ce Uranus în Gemeni intră în prima ta casă a individualității, aspectului și percepției de sine. Dintre toate semnele zodiacale, vei experimenta cea mai mare perturbare. Pe de o parte, s-ar putea să simți că te pierzi pe tine însuți în următorii opt ani. Pe de altă parte, Uranus în Gemeni te-ar putea ajuta să te aliniezi cu o versiune mai autentică a ta.

Tot ce dorești să ajustezi și să implementezi se poate întâmpla instantaneu. Depinde de cât de bine evaluezi aceste ajustări în căutarea ta de a te găsi pe tine însuți. Privește spre Uranus retrograd ca șansa ta de a încetini ritmul și de a reflecta asupra creșterii tale personale.

Rac

Va apărea tulburări interioare. Fii atent la locul în care se duce mintea ta odată ce Uranus în Gemeni îți deranjează casa a douăsprezecea a inconștienței, a problemelor ascunse și a solitudinii. Sănătatea ta mintală are potențialul de a avea de suferit dacă nu ești atent. Problemele neprevăzute în conexiunile și situațiile tale îți pot declanșa rănile emoționale. Perspectiva ta va fi perturbată, așa că este de înțeles dacă simți că îți pierzi mințile.

Deși Uranus în Gemeni va duce la căderi emoționale, ar putea duce și la o conștientizare personală profundă și la o trezire subconștientă. Poți cel puțin să te asiguri că te vei simți mai liniștit în timpul retrogradării lui Uranus, ceea ce îți va oferi suficient timp pentru a reflecta asupra schimbărilor interne.

Leu

Ascensiunile și decăderile sociale sunt predestinate. Renunță la așteptările tal, deoarece Uranus în Gemeni îți deranjează casa a unsprezecea a prieteniilor, a comunității mai ample și a aspirațiilor. Grupurile și rețeaua ta socială vor evolua, cu siguranță. Cu toate acestea, vei fi surprins de cine rămâne și cine pleacă în timpul acestui tranzit de opt ani. Unii dintre cei mai apropiați prieteni ai tăi ar putea dispărea.

O mare parte din schimbările bruște din comunitatea ta pot fi rezultatul viselor și obiectivelor tale. Orice urmărești și realizezi va avea un efect de undă în comunitatea ta. Cel puțin ar putea exista o șansă de a înțelege de ce o conexiune s-a denaturat în timpul retrogradării lui Uranus.

Fecioară

Ceea ce faci acum s-ar putea să nu mai fie cariera ta peste opt ani. Îmbrățișează noi oportunităț, deoarece Uranus în Gemeni îți va pivota casa a zecea a carierei, succesului și moștenirii. O anxietate profesională sporită va începe, pe măsură ce Uranus în Gemeni îți remodelează vocația. Orice ai fi ales pentru tine sau pentru care te-ai angajat probabil nu va rămâne așa cum este în această perioadă.

Deși aceste schimbări anticipate ar putea fi șocante, ai putea vedea acest lucru și ca șansa ta de a urma o carieră neortodoxă care nu îți era disponibilă anterior. Îmbrățișează suișurile și coborâșurile deoarece Uranus retrograd te va ajuta să vezi valoarea libertății profesionale.

Balanță

Consideră calea mai puțin umblată. Încearcă să fii mai deschis la minte atunci când Uranus în Gemeni îți agită casa a noua, cea a călătoriilor, a educației superioare și a sistemelor de credințe. Uranus și Gemenii te vor elibera de presiunea societală cu privire la ceea ce ar trebui să crezi, unde ar trebui să mergi și cum ar trebui să arate călătoria ta.

Următorii opt ani te vor duce în locuri în care nu ai mai fost niciodată pentru a-ți deschide ochii către noi moduri de viață. Viața ta va fi plină de surprize și entuziasm, așa că pregătește-te. Nu uita să reflectezi asupra cât de departe ai ajuns în călătoria ta și asupra a tot ceea ce ai trecut în timpul retrogradării lui Uranus.

Scorpion

Se vor desfășura mai multe cicluri de moarte și renaștere. O catabasă neobișnuită este activată. Uranus în Gemeni îți perturbă casa a opta a suferinței personale, a finanțelor complexe și a tabuurilor. Deși nu ești străin de transformări, s-ar putea să fii plăcut surprins de cât de haotic va fi acest ciclu. Perspectiva ta asupra intimității, a responsabilităților financiare și a psihologiei va fi radical alterată. Ar putea afecta persoanele de care te apropii sau în ce investești.

Deși aceasta va fi o perioadă revelatoare, Uranus în Gemeni ar putea duce și la răni personale neprevăzute. Așteaptă-te ca tumultul să se calmeze în timpul retrogradării lui Uranus. În afară de asta, pregătește-te pentru lecții karmice privind implicarea și datoriile.

Săgetător

Aranjamentele romantice și profesionale sunt obligate să se schimbe. Nu face nicio mișcare bruscă, deoarece Uranus în Gemeni îți va zgudui casa a șaptea a căsătoriei, contractului și angajamentului. Această energie cosmică va ieși la iveală în unul din două moduri: S-ar putea să te simți neașteptat de detașat și să vrei să pleci, sau cealaltă parte ar putea simți și reacționa în același mod. Dacă nu, relațiile și contractele tale vor fi testate de o serie imprevizibilă de evenimente.

Indiferent ce se întâmplă, s-ar putea să vrei să aștepți să iei decizii importante până când se va așeza praful în timpul retrogradării lui Uranus. Dar dacă nu, schimbările ireparabile te vor face pe tine sau pe cealaltă parte să șovăiești în angajamentul tău.

Capricorn

Îți plac surprizele? S-ar putea să vrei să adopți o atitudine de „mergi cu curentul” înainte ca Uranus în Gemeni să-ți afecteze casa a șasea a activităților banale, a sănătății și a muncii. Nu poți face nimic altceva decât să te plimbi pe acest val uranian în următorii opt ani. Fiecare zi va fi de neegalat. Deoarece viața ta va fi imprevizibilă, te poți baza pe această energie pentru a modifica lucrurile.

Schimbă-ți obiceiurile, rutina și productivitatea pentru a încerca ceva nou. Ai grijă doar să nu faci schimbări extreme care îau un impact negativ asupra vieții profesionale sau sănătății fizice. Deși această energie va fi imprevizibilă, te poți aștepta la mai puține răsturnări de situație în timpul retrogradării lui Uranus.

Vărsător

Lasă-ți steagul ciudat să fluture. Nu vei ști ce îți place până când Uranus în Gemeni nu îți va elibera a cincea casă a plăcerii, creației și exprimării de sine. Următorii opt ani îți vor dezrădăcina hobby-urile, talentele, viața amoroasă, dorințele sexuale și relația cu copiii. Te-ai putea simți mai liber să te cufunzi în interesele tale, producând o bucurie și o fericire noi. Modul în care te întâlnești și cu cine te întâlnești s-ar putea schimba radical, ducându-te la o conexiune autentică. În cea mai mare parte, aceasta ar putea fi o perioadă interesantă.

Cu toate acestea, Uranus în Gemeni ar putea duce și la o sarcină improbabilă sau la o schimbare a atitudinii față de copii. Așteaptă-te să te plictisești în timpul retrogradării lui Uranus dacă îți place frenezia.

Pești

Acasă va căpăta un sens complet nou. Pregătește-te deoarece Uranus în Gemeni îți va surprinde a patra casă a vieții private, familiei și rădăcinilor. Locul unde trăiești și cu cine vei locui vor fi afectate. Ai putea să-ți dezrădăcinezi brusc viața pentru a te muta în cealaltă parte a țării. Vor apărea oportunități neașteptate de locuință, cum ar fi moștenirea unei proprietăți sau viața în circumstanțe neobișnuite.

Prin urmare, stilul tău de viață și familia se vor transforma în ceva nou. Deși acest lucru s-ar putea simți instabil și haotic, Uranus în Gemeni te poate ajuta să te aliniezi cu viața pe care ți-o dorești. Privește spre Uranus retrograd pentru a te gândi din nou dacă îți place viața sau dacă este timpul să faci ceva nou, potrivit parade.com.

