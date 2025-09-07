Uranus retrograd lovește puternic: 4 zodii trec prin haos, dar urmează schimbări pozitive

Planetele nu influențează toate zodiile în același fel. De aceea, în această perioadă, patru zodii simt că viața lor se destramă. Totuși, mesajul Universului este clar: schimbările nu sunt permanente, iar ceea ce pare pierdere se va transforma în oportunități noi.

Cu Uranus în Gemeni, provocările au început încă din iulie și afectează în special Gemeni, Săgetător, Pești și Fecioară. Uranus aduce schimbări bruște, uneori șocante, dar cu rolul de a ne redirecționa spre drumuri mai potrivite.

Din 6 septembrie 2025, Uranus intră în retrograd până la 1 februarie 2026, oferind acestor zodii ocazia de a reflecta și de a se adapta. Deși energia poate fi tulburătoare, rezultatul final este unul pozitiv.

♊ Gemeni

Cu Uranus în semnul tău, simți că viața ta este dată peste cap. Poate fi vorba de o criză de identitate, schimbări profesionale sau rupturi de relații. Totuși, ceea ce se destramă acum face loc unei vieți mai libere și mai autentice.

Până la Luna Plină din 7 octombrie, te vei concentra pe socializare și evenimente plăcute, recâștigându-ți optimismul.

♐ Săgetător

Uranus în Gemeni îți afectează relațiile și cariera. Poți simți nevoia de independență sau instabilitate în parteneriate. În primele zile pare haos, dar retrogradul lui Uranus din 6 septembrie aduce șansa de a clarifica situații.

După 7 octombrie, Luna Plină din casa prietenilor și a distracției îți va reda entuziasmul și bucuria de viață.

♓ Pești

Pentru tine, Pești, Uranus afectează casa familiei și a stabilității. Pot apărea probleme legate de casă, părinți sau siguranța personală.

Vestea bună este că Uranus retrograd se va îndepărta de Soarele tău, iar cu sprijinul lui Jupiter, octombrie îți aduce liniște și claritate.

♍ Fecioară

Uranus îți zguduie casa carierei și a reputației. Poți schimba domeniul, poți avea parte de instabilitate la locul de muncă sau chiar de pierderi profesionale. Dar aceste schimbări creează spațiu pentru un nou început profesional.

Începând cu retrogradarea lui Uranus din 6 septembrie, energia se calmează, iar în octombrie rezultatele muncii tale încep să apară. Lucrurile se reașează în favoarea ta.