Vânt din pupa: 3 Zodii scapă de necazuri după această săptămână

Pe 14 august, Mercur va face un sextil cu Marte, stimulând comunicarea și dezbaterile, iar răspunsurile pe care le căutați s-ar putea să fie mult mai clare. Acest aspect se va repeta pe 17 august, ceea ce poate aduce și mai multe clarificări.

1. Leu

În această săptămână, Leii pot întâmpina dificultăți în comunicare, deoarece Mercur nu s-a mișcat încă complet. Problemele de comunicare sau confuzia cu cei din jur ar putea provoca îndoieli și frustrare. Cu toate acestea, nu vă panicați, deoarece acest lucru este temporar. Cu opoziția Lunii față de Marte, ar putea apărea momente de nervozitate și iritare, dar pe măsură ce săptămâna avansează, lucrurile se vor îmbunătăți.

Este un moment bun pentru a reflecta asupra comunicării voastre și a aborda orice dezechilibru emoțional pe care îl simțiți. Veți observa o revenire a încrederii în voi pe măsură ce săptămâna se încheie. Concentrați-vă pe ceea ce vă face fericiți și discutați cu cei dragi dacă simțiți nevoia de sprijin.

2. Balanță

Pentru Balanțe, tranzitul Lunii prin Berbec, în conjuncție cu Saturn și Neptun și opoziția față de Marte, ar putea aduce dificultăți în relații. Vă veți simți confuzați sau poate veți simți că nevoile voastre sunt puse pe plan secundar. Cât timp Mercur nu începe să se miște, este posibil ca comunicarea cu cei din jur să nu fie ideală.

Dacă simțiți că sunteți tras în multe direcții, va trebui să stabiliți limite clare cu ceilalți și să vă concentrați pe gestionarea timpului. Dacă aceste conflicte apar într-o relație romantică, poate fi necesar să cereți o pauză sau o resetare. Dacă sunt legate de muncă, fiți pregătiți să vă apărați ideile cu încredere și să le susțineți cu fapte.

3. Gemeni

Deși Mercur este direct, acesta nu se mișcă încă complet, așa că trebuie să fiți atenți la planurile și gândurile voastre, în special în ceea ce privește banii și finanțele. Problemele financiare, fie ele reale sau imaginate, ar putea deveni un punct de interes în această perioadă. Totuși, tranzitele favorabile pot aduce oportunități financiare și vă pot ajuta să rezolvați unele dintre aceste probleme.

Este important să luați în considerare orice achiziție sau investiție și să nu acționați impulsiv. Evitați cheltuielile inutile, dar nu vă faceți griji pentru o „catastrofă financiară”. În schimb, căutați modalități de a economisi și de a vă reduce cheltuielile pentru a vă simți mai confortabil.

Cu Jupiter și Venus influențând veniturile, noi oportunități financiare ar putea apărea, iar viitorul vostru financiar arată promițător.