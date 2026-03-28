Venus intră în Taur și aduce iubire pentru 5 zodii, în perioada 30 martie – 5 aprilie 2026

Jupiter revine în mers direct în Rac, iar Venus intră în Taur pe 30 martie, aducând stabilitate, romantism și dorința de a construi relații sigure și de durată.

În această săptămână, accentul cade pe viața de cuplu, familie, casă și decizii importante legate de viitorul relațiilor. Pentru unele zodii este momentul să repare o relație, pentru altele să înceapă una nouă sau să facă un pas important, cum ar fi mutatul împreună.

Iată zodiile pentru care relațiile se îmbunătățesc considerabil în această perioadă:

Scorpion

Pentru Scorpioni, Venus în Taur aduce mai multă liniște și bucurie în viața de cuplu. Relațiile nu mai sunt despre probleme și încercări, ci despre apropiere și momente frumoase împreună.

Cei singuri pot avea parte de noi oportunități în dragoste și pot cunoaște pe cineva special. Este o perioadă foarte bună pentru întâlniri și începuturi romantice.

Capricorn

Capricornii au șansa să își îmbunătățească relația actuală. Este o perioadă în care pot arăta mai ușor ce simt și pot repara probleme apărute recent.

Pentru cei singuri, această perioadă poate aduce o relație serioasă, nu doar o aventură. Energia acestei săptămâni favorizează relațiile stabile și de durată.

Berbec

Pentru Berbeci, această săptămână poate aduce o schimbare importantă în viața de cuplu: mutat împreună, o decizie legată de familie sau viitorul relației.

Cei singuri trebuie să își protejeze timpul și energia și să nu accepte relații care nu le aduc liniște.

Săgetător

Săgetătorii trebuie să fie sinceri în această perioadă. Pot apărea discuții importante despre casă, familie și viitor.

Dacă sunt singuri, este important să spună clar ce își doresc de la o relație.

Taur

Pentru Tauri, dragostea poate veni dintr-o direcție neașteptată. O prietenie se poate transforma într-o relație sau relația actuală se poate reaprinde.

Este o perioadă romantică, cu surprize și schimbări frumoase în viața sentimentală.