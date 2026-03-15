Vești bune în dragoste, pentru 5 zodii, în perioada 16–22 martie 2026

Evenimentele astrale importante din această perioadă – Luna Nouă în Pești, revenirea lui Mercur în mișcare directă și începutul sezonului Berbecului – aduc claritate, curaj și șanse reale de reconectare în dragoste.

Luna Nouă în Pești, care are loc pe 18 martie, marchează un moment de noi începuturi în relații, chiar înainte ca Mercur să își încheie retrogradarea pe 20 martie. Deși nu toate lucrurile devin clare imediat, energia acestei perioade îi ajută pe mulți nativi să înțeleagă mai bine ce își doresc de la viața sentimentală.

Tot pe 20 martie începe sezonul Berbecului, coincizând cu echinocțiul de primăvară. Această energie aduce determinare, curaj și dorința de a merge mai departe, dar și nevoia de echilibru în relații.

Iată care sunt cele 5 zodii pentru care viața amoroasă se poate îmbunătăți semnificativ în această săptămână.

Rac

Pentru nativii Rac, adevărul iese la lumină pe neașteptate. Pe 17 martie, conjuncția dintre Lună și Mercur retrograd în Pești aduce o perspectivă profundă asupra vieții sentimentale.

Această energie te ajută să înțelegi mai clar ce îți dorești de la o relație și ce ai nevoie cu adevărat de la partener. Este începutul unei noi etape care poate consolida relația actuală sau poate deschide drumul către un nou capitol.

Dacă ești singur, această perioadă poate aduce claritate în legătură cu o relație din trecut. Poți lăsa în urmă dezamăgirile și te poți deschide către o persoană care este cu adevărat compatibilă cu tine.

Scorpion

Pentru Scorpioni este momentul să iubească fără teamă. După o perioadă intensă de vindecare emoțională, acum vine momentul să privești spre viitor.

Luna Nouă în Pești din 18 martie te îndeamnă să îți vezi partenerul așa cum este în prezent, nu prin prisma rănilor din trecut. Aceasta este cheia pentru a merge mai departe și pentru a construi o relație mai matură.

Dacă ești singur, această lună nouă poate aduce o relație serioasă și semnificativă. Este posibil ca cineva din trecut să reapară, însă există și șansa apariției unei persoane noi, cu potențial pe termen lung.

Balanță

Pentru Balanțe începe o perioadă intensă odată cu sezonul Berbecului, pe 20 martie.

Această energie aduce curaj și dorința de schimbare în viața sentimentală. Totuși, astrologii recomandă prudență înainte de a lua decizii importante. Este bine să te asiguri că alegerile pe care le faci sunt cu adevărat benefice pentru relația ta.

Dacă ești singur, sezonul Berbecului îți activează viața romantică și întâlnirile. Poți cunoaște persoane noi, însă este important să nu idealizezi relațiile prea repede.

Fecioară

Pentru Fecioare, mesajul astrologic este clar: ai încredere în tine.

Mercur, planeta ta guvernatoare, a fost retrograd din 26 februarie, perioadă în care ai analizat intens situațiile din viața sentimentală. Pe 20 martie, când Mercur revine în mișcare directă, lucrurile devin mai clare.

Această energie te ajută să închei un capitol important și să mergi mai departe cu mai multă siguranță.

Dacă ești singur, Mercur retrograd a adus probabil persoane din trecut înapoi în viața ta. Acum vei putea înțelege dacă acea revenire a fost doar pentru clarificări sau dacă există șansa unei relații reale.

Săgetător

Pentru Săgetători, universul pregătește momente romantice intense.

Pe 22 martie, Soarele se aliniază cu Neptun în Berbec, aducând o energie puternică de romantism și conexiune emoțională.

Poți simți că universul însuși lucrează pentru a te apropia de persoana iubită. Este un moment ideal pentru a consolida relația și pentru a discuta despre planurile de viitor.

Dacă ești singur, această energie te ajută să înțelegi ce îți dorești cu adevărat în dragoste. Poți întâlni pe cineva special sau îți poți declara sentimentele.