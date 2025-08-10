Vești bune pentru 4 zodii, pe 10 August 2025: Emoțiile intense sub Luna în Pești

Atunci când Luna trece prin semnul Peștilor, există o senzație interesantă în aer, iar universul pare să încerce să îndulcească colțurile aspre ale vieții. În această zi, ne simțim sensibili și intuitivi. Emoțiile sunt intense, dar nu pierdem controlul.

Pentru patru semne zodiacale, acest tranzit ne arată că vești bune sunt pe drum, iar datorită empatiei noastre, putem înțelege cu adevărat semnificația acestui dar special. Fiind sensibili, suntem mai pregătiți să primim. Universul ne învață empatia și ne ajută să înțelegem mai bine cine suntem, privindu-ne prin ochii altora.

1. Berbec

Tu ești mereu în alertă, iar acest lucru nu este neapărat un lucru negativ. De obicei, ești pregătit pentru conflicte sau cel puțin pentru ceva provocator de gestionat. Însă, sub influența Lunii în Pești, ți se oferă timpul să te gândești, să te relaxezi și să simți că poate este în regulă să vezi punctul de vedere al altora. Ar putea apărea chiar un moment de conexiune cu o altă persoană, un moment atât de neașteptat și pozitiv, încât se va simți aproape ireal.

Luna în Pești îți oferă ceva ce aveai nevoie: perspectiva. Acesta este un dar, iar pe măsură ce reacționezi la el, vei realiza cât de norocos ești. Faptul că ai fost deschis la schimbare face toată diferența pentru tine, Berbec.

2. Rac

Luna în Pești îți aduce confort într-o formă pe care doar tu o poți aprecia pe deplin. Ceva uimitor îți atinge spiritul, iar asta poate veni prin artă, afecțiune sau ideea că cineva în sfârșit te înțelege.

Pe 10 august, vei simți că cineva crede în ceea ce crezi tu despre tine. Este un sentiment incredibil, iar acest lucru te inspiră. În același timp, îți va înmuia colțurile aspre și îți va face viața mai ușor de suportat.

Este un adevărat dar. Te simți mai deschis la iertare, acceptare și poate chiar să îți faci noi prieteni în această perioadă. Crezi în tine, iar cineva altcineva crede în tine și acest lucru îți aduce o mare bucurie.

3. Balanță

Această Lună în Pești îți permite să simți un lucru pe care nu l-ai mai simțit de mult timp: o perioadă de grație. Este ca și cum ai primit un moment care îți aparține ție, iar nu ești obligat să repari problemele altora.

Pe 10 august, vei înțelege că este în regulă să te retragi și doar să existi. De obicei, simți o atracție puternică către situațiile care necesită reparare și îți asumi responsabilitatea acestora, dar asta îți consumă timp prețios. Vei fi eliberat de această responsabilitate în timpul Lunii în Pești.

Dacă, din anumite motive, ai fost sub presiune în ultima vreme, universul îți sugerează să iei o pauză și să te reconectezi cu tine însuți. În această zi, este în regulă să primești, Balanță.

4. Pești

Aceasta este Luna ta, Pești, iar tu s-ar putea să simți fiecare emoție pe care o există, iar asta va părea, cu siguranță, prea mult. Vei râde, vei plânge și vei simți intens așa cum doar tu poți, iar somehow, fiecare moment va părea natural și bun.

Pe 10 august, vei fi în locul potrivit pentru a procesa toate acele emoții adânci și, în acest mod, vei reuși să compartimentezi lucrurile. Ceea ce te deranja înainte acum ți se va părea mai puțin important și, prin urmare, vei fi capabil să te îndepărtezi de el dacă îți aduce durere.