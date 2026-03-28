Zilele norocoase ale zodiilor, în săptămâna 30 martie – 5 aprilie 2026

Săptămâna este marcată de două evenimente astrologice importante: Venus intră în Taur pe 30 martie, aducând noroc, stabilitate și liniște, iar Luna Plină în Balanță, pe 1 aprilie, aduce echilibru, claritate și vindecare emoțională.

Această perioadă este despre liniște interioară, alegeri importante și pași siguri spre viitor.

Berbec

Ziua norocoasă: sâmbătă, 4 aprilie

O schimbare de perspectivă te ajută să vezi adevărul într-o situație importantă. Este momentul să accepți realitatea și să mergi mai departe. Liniștea vine atunci când nu te mai lupți cu tine însuți.

Taur

Ziua norocoasă: luni, 30 martie

Venus intră în zodia ta și aduce noroc, bani, iubire și oportunități. Este una dintre cele mai bune perioade pentru tine. Poți avansa în carieră sau în viața personală.

Gemeni

Ziua norocoasă: sâmbătă, 4 aprilie

Apare o oportunitate profesională sau o schimbare importantă legată de muncă. Este momentul să te gândești ce îți dorești cu adevărat de la viață și de la carieră.

Rac

Ziua norocoasă: vineri, 3 aprilie

Jupiter îți aduce noroc și un nou început. Este momentul să ieși din zona de confort și să încerci ceva nou. Urmează o perioadă importantă pentru tine.

Leu

Ziua norocoasă: luni, 30 martie

Cariera ta intră într-o perioadă foarte bună. Apar oportunități și recunoaștere. Ce ai pierdut în ultimii ani se poate întoarce acum în viața ta.

Fecioară

Ziua norocoasă: joi, 2 aprilie

Ai noroc financiar și oportunități prin colaborări. Este important să lucrezi cu oamenii potriviți. Urmează o perioadă de creștere și succes.

Balanță

Ziua norocoasă: sâmbătă, 4 aprilie

Este momentul să te pui pe tine pe primul loc. Nu mai trebuie să explici nimănui alegerile tale. Liniștea ta interioară este cea mai importantă.

Scorpion

Ziua norocoasă: miercuri, 1 aprilie

Luna Plină te ajută să te vindeci emoțional și să lași trecutul în urmă. Este o perioadă de eliberare și liniște sufletească.

Săgetător

Ziua norocoasă: luni, 30 martie

Venus te ajută să ai mai multă grijă de tine și de viața ta. Începe o perioadă de stabilitate și echilibru.

Capricorn

Ziua norocoasă: miercuri, 1 aprilie

Apare un succes important în carieră sau o reușită pentru care ai muncit mult. Este momentul tău.

Vărsător

Ziua norocoasă: luni, 30 martie

Este o perioadă bună pentru casă, familie și confort personal. Poți face schimbări în locuință sau în viața personală.

Pești

Ziua norocoasă: miercuri, 1 aprilie

Intuiția ta este foarte puternică și primești semne importante. Urmează o perioadă mai ușoară și mai liniștită pentru tine.