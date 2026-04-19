Ziua norocoasă a fiecărei zodii în săptămâna 20–26 aprilie 2026

Săptămâna 20–26 aprilie 2026 aduce o energie puternică de transformare pentru toate zodiile. Astrele creează contexte favorabile pentru schimbări importante, iar fiecare nativ are o zi în care norocul îi surâde mai mult decât de obicei.

Debutul săptămânii este marcat de o conjuncție rară între Mercur, Marte și Saturn în Berbec, care aduce curaj, decizii rapide și șansa unui nou început. Spre final, intrarea lui Uranus în Gemeni deschide un ciclu complet nou, cu surprize și oportunități neașteptate până în 2033.

♈ Berbec

Zi norocoasă: 23 aprilie

Energia pozitivă te învăluie și te ajută să te reconectezi cu bucuria de a trăi. Este momentul să te relaxezi și să te concentrezi pe ceea ce îți aduce fericire.

♉ Taur

Zi norocoasă: 20 aprilie

Ai nevoie de timp pentru tine. Momentele de liniște îți aduc claritate și te ajută să înțelegi direcția corectă pentru viitor.

♊ Gemeni

Zi norocoasă: 25 aprilie

Viața ta intră într-o nouă etapă. Apar schimbări neașteptate, dar benefice, care îți pot transforma complet parcursul.

♋ Rac

Zi norocoasă: 20 aprilie

Primești vești sau oportunități importante în carieră. Este momentul să faci un pas decisiv spre succes.

♌ Leu

Zi norocoasă: 23 aprilie

Luna îți oferă curajul de a face ceea ce simți. Ascultă-ți inima și acționează fără teamă.

♍ Fecioară

Zi norocoasă: 25 aprilie

Schimbările vin pe neașteptate, dar îți pot aduce succesul dorit. Fii deschis la nou și spune „da” oportunităților.

♎ Balanță

Zi norocoasă: 26 aprilie

Claritatea revine în viața ta, mai ales în plan sentimental. Vei ști exact ce decizii trebuie să iei.

♏ Scorpion

Zi norocoasă: 23 aprilie

Este momentul să faci o alegere importantă legată de carieră. Curajul îți aduce succes.

♐ Săgetător

Zi norocoasă: 26 aprilie

Dragostea și norocul merg mână în mână. Vei simți că ești pe drumul corect.

♑ Capricorn

Zi norocoasă: 24 aprilie

Abundența vine atunci când ai grijă de tine. Schimbările legate de stilul de viață îți aduc beneficii pe termen lung.

♒ Vărsător

Zi norocoasă: 20 aprilie

Ai parte de o evoluție spectaculoasă în carieră. Este momentul să te afirmi și să îți arăți valoarea.

♓ Pești

Zi norocoasă: 24 aprilie

Casa și familia devin sursa ta de liniște și echilibru. Vei găsi armonia pe care o căutai.