Ziua norocoasă a fiecărei zodii în săptămâna 20–26 aprilie 2026

Săptămâna 20–26 aprilie 2026 aduce o energie puternică de transformare pentru toate zodiile. Astrele creează contexte favorabile pentru schimbări importante, iar fiecare nativ are o zi în care norocul îi surâde mai mult decât de obicei.
Debutul săptămânii este marcat de o conjuncție rară între Mercur, Marte și Saturn în Berbec, care aduce curaj, decizii rapide și șansa unui nou început. Spre final, intrarea lui Uranus în Gemeni deschide un ciclu complet nou, cu surprize și oportunități neașteptate până în 2033.
♈ Berbec
Zi norocoasă: 23 aprilie
Energia pozitivă te învăluie și te ajută să te reconectezi cu bucuria de a trăi. Este momentul să te relaxezi și să te concentrezi pe ceea ce îți aduce fericire.
♉ Taur
Zi norocoasă: 20 aprilie
Ai nevoie de timp pentru tine. Momentele de liniște îți aduc claritate și te ajută să înțelegi direcția corectă pentru viitor.
♊ Gemeni
Zi norocoasă: 25 aprilie
Viața ta intră într-o nouă etapă. Apar schimbări neașteptate, dar benefice, care îți pot transforma complet parcursul.
♋ Rac
Zi norocoasă: 20 aprilie
Primești vești sau oportunități importante în carieră. Este momentul să faci un pas decisiv spre succes.
♌ Leu
Zi norocoasă: 23 aprilie
Luna îți oferă curajul de a face ceea ce simți. Ascultă-ți inima și acționează fără teamă.
♍ Fecioară
Zi norocoasă: 25 aprilie
Schimbările vin pe neașteptate, dar îți pot aduce succesul dorit. Fii deschis la nou și spune „da” oportunităților.
♎ Balanță
Zi norocoasă: 26 aprilie
Claritatea revine în viața ta, mai ales în plan sentimental. Vei ști exact ce decizii trebuie să iei.
♏ Scorpion
Zi norocoasă: 23 aprilie
Este momentul să faci o alegere importantă legată de carieră. Curajul îți aduce succes.
♐ Săgetător
Zi norocoasă: 26 aprilie
Dragostea și norocul merg mână în mână. Vei simți că ești pe drumul corect.
♑ Capricorn
Zi norocoasă: 24 aprilie
Abundența vine atunci când ai grijă de tine. Schimbările legate de stilul de viață îți aduc beneficii pe termen lung.
♒ Vărsător
Zi norocoasă: 20 aprilie
Ai parte de o evoluție spectaculoasă în carieră. Este momentul să te afirmi și să îți arăți valoarea.
♓ Pești
Zi norocoasă: 24 aprilie
Casa și familia devin sursa ta de liniște și echilibru. Vei găsi armonia pe care o căutai.