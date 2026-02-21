Ziua norocoasă a fiecărei zodii în săptămâna 23 februarie – 1 martie 2026

Această săptămână vine cu un val puternic de energie a Peștilor, care te îndeamnă să urmezi ceea ce simți, chiar dacă pare greu de atins. Intuiția este cheia, mai ales în zilele premergătoare eclipsei din 3 martie. Ai încredere în direcția în care te simți ghidat și fii dispus să riști.

Potrivit yourtango.com, pe 26 februarie, Mercur intră în retrograd în Pești, oferindu-ți claritate asupra lecțiilor recente. Pentru a atrage norocul și abundența dorite, este esențial să rămâi consecvent. Uneori, o singură alegere poate schimba totul.

♈ Berbec

Ziua norocoasă: duminică, 1 martie

Liniștește-ți mintea, Berbec. Universul nu comunică prin logică, ci prin senzații și emoții. Ai nevoie de spațiu și liniște pentru a-ți înțelege visele.

Pe 1 martie, Nodul Nord se aliniază cu Soarele în Pești, activând sensul destinului tău. Deși impulsul de a acționa este puternic, cele mai bune decizii vin atunci când îți asculți inima.

♉ Taur

Ziua norocoasă: vineri, 27 februarie

Este timpul să alegi viața pe care ți-o dorești cu adevărat. Pe 27 februarie, Marte în Vărsător formează un aspect tensionat cu Uranus în Taur, marcând un punct de cotitură profesional.

Poate părea riscant, dar Universul te testează: ești pregătit pentru visurile tale mari? Curajul este cheia norocului tău.

♊ Gemeni

Ziua norocoasă: joi, 26 februarie

Nu grăbi claritatea. Mercur retrograd în Pești te ajută să reflectezi profund asupra deciziilor profesionale și a ultimilor ani.

Este o perioadă excelentă pentru reevaluare, nu pentru grabă. Mercur va fi retrograd până pe 20 martie, așa că oferă-ți timp să înțelegi ce vrea Universul să-ți arate.

♋ Rac

Ziua norocoasă: luni, 23 februarie

Nu te mai sacrifica pentru toată lumea. Ai un suflet protector, dar succesul tău contează la fel de mult.

Pe 23 februarie, Luna se aliniază cu Marte în Vărsător, ajutându-te să renunți la tiparele de autosacrificiu și să-ți ocupi locul care ți se cuvine.

♌ Leu

Ziua norocoasă: sâmbătă, 28 februarie

Ești protejat divin. Mercur retrograd se unește cu Venus în Pești, aducând o oportunitate neașteptată de transformare.

Poate reveni o situație sau o persoană din trecut. Spune „da” surprizelor — drumul tău nu este liniar, dar este corect.

♍ Fecioară

Ziua norocoasă: vineri, 27 februarie

Acceptă schimbările divine, chiar dacă îți dau peste cap planurile. Uranus își încheie ciclul în Taur, iar Universul vrea să te vadă stabil în viața care ți se potrivește cu adevărat.

O aparentă perturbare este, de fapt, un pas necesar spre destinul tău.

♎ Balanță

Ziua norocoasă: joi, 26 februarie

Încetinește ritmul. Mercur retrograd în Pești îți cere să fii atent la granițe, sănătate și echilibru interior.

Următoarele săptămâni sunt ideale pentru reflecție. Nu mai ești cine erai — iar nevoile tale s-au schimbat.

♏ Scorpion

Ziua norocoasă: joi, 26 februarie

Creativitatea este sursa norocului tău. Mercur retrograd te readuce la un vis sau proiect abandonat.

Acum poți vedea adevărul clar. Ideea care te cheamă este legată de scopul tău în viață — dar trebuie să ai curajul să începi.

♐ Săgetător

Ziua norocoasă: vineri, 27 februarie

Construiește o viață care să te facă să te simți bine. Marte și Uranus îți oferă curajul de a spune ce vrei cu adevărat, fără teamă.

Surprizele ultimilor ani te-au maturizat. Acum știi cine ești și ce meriți.

♑ Capricorn

Ziua norocoasă: joi, 26 februarie

Ia lucrurile pas cu pas. Mercur retrograd influențează contractele și negocierile.

Nu este momentul pentru începuturi noi, ci pentru revizuiri. Citește cu atenție totul și așteaptă până pe 20 martie pentru decizii majore.

♒ Vărsător

Ziua norocoasă: luni, 23 februarie

Spune adevărul fără teamă. Marte în Vărsător se aliniază cu Chiron, activând vindecarea prin comunicare.

Nu mai accepta mai puțin decât meriți. Autenticitatea ta atrage norocul.

♓ Pești

Ziua norocoasă: duminică, 1 martie

Claritatea divină a sosit. După ani de confuzie, vezi lucrurile exact așa cum sunt.

Pe 1 martie, Soarele și Nodul Nord se întâlnesc în Pești, oferindu-ți șansa de a acționa în direcția destinului tău. Tot ce ai trăit te-a adus aici. Acum, depinde de tine ce faci mai departe.