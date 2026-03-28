Zodiile lovite de noroc la început de aprilie 2026. Vești mari pentru acești nativi

Nu pentru că ar înțelege planurile universului, ci pentru că, în această perioadă, se deschid către semnele și ghidarea acestuia.

Săptămâna începe cu o energie norocoasă și stabilă, odată cu intrarea planetei Venus în Taur, pe 30 martie. Venus este planeta iubirii, dar și o planetă asociată cu norocul, iar în Taur aduce o energie practică, dar și luxoasă. Este o perioadă în care poți primi recompense fără să renunți la proces sau la eforturile depuse.

Această energie echilibrată continuă pe tot parcursul săptămânii, iar momentul culminant este Luna Plină în Balanță, pe 1 aprilie, care aduce rezultate și concluzii pentru un ciclu început odată cu Luna Nouă în Balanță din 21 octombrie 2025.

Balanța și Taurul sunt ambele guvernate de Venus, iar aceste energii astrologice ajută anumite zodii să atragă norocul în mod natural în această săptămână.

Vărsător

Norocul pe care îl cauți este, de fapt, în interiorul tău, Vărsătorule. Luna Plină în Balanță de pe 1 aprilie scoate în evidență importanța conexiunilor și a împlinirii emoționale. Asta nu înseamnă că nu atragi bani sau oportunități noi, ci că felul în care te simți și oamenii din jurul tău sunt adevărata sursă de noroc.

Balanța guvernează tot ce ține de noroc, dar te ajută și să înțelegi că norocul ține foarte mult de mentalitate. Este o săptămână perfectă pentru a te conecta cu oamenii din jur — partenerul de viață, colegii, prietenii sau familia.

Poți începe un proiect nou alături de cineva sau poți planifica o escapadă cu prietenii. Deși ai nevoie de libertate și urmărești adesea succesul profesional, în această perioadă relațiile și conexiunile îți aduc cel mai mare noroc și cele mai frumoase oportunități.

Fecioară

Ai încredere în tine în toate deciziile pe care le iei, Fecioară. Începând cu 30 martie, Venus în Taur aduce o energie pozitivă, care atrage oportunități noi și abundență. Totuși, această perioadă vine și cu schimbări importante, mai ales pentru că Uranus își încheie ciclul în Taur și se pregătește să intre în Gemeni pe 25 aprilie.

Uranus a intrat pentru prima dată în Taur în 2018 și te-a învățat să te adaptezi schimbărilor. Acum, în ultimele săptămâni ale acestui tranzit, pot avea loc evenimente importante: o mutare, un nou loc de muncă, o schimbare în relație sau o decizie majoră de viață.

Venus în Taur te ajută să atragi lucruri bune și să îndulcească tot ceea ce faci. Este sigur să ai încredere în tine și în intuiția ta — intri într-una dintre cele mai norocoase perioade din ultimii ani.

Scorpion

Totul este posibil în această săptămână, Scorpionule. Cu Jupiter care își reia mersul direct în Rac, ești una dintre cele mai norocoase zodii ale perioadei. Viața nu va fi deloc plictisitoare în această săptămână, mai ales când Mercur în Pești formează un trigon cu Jupiter în Rac pe 3 aprilie, aspect care aduce oportunități creative.

Mercur în Pești poate aduce o ofertă neașteptată sau o oportunitate legată de comunicare, scris, online sau social media, care îți poate aduce succes.

Această energie deschide uși importante pentru tine și îți aduce oportunități norocoase în următoarele luni, așa că permite-ți să visezi la scară mare și spune „da” oportunităților pe care ți le scoate universul în cale.