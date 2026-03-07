Zodiile care se luptă cu Mercur retrograd acum, dar vor avea succes după 20 martie 2026

Perioada retrogradării lui Mercur este adesea asociată cu întârzieri, confuzii, probleme de comunicare sau situații din trecut care revin în prim-plan. Pentru mulți oameni, aceste săptămâni par dificile, însă astrologii spun că există și o parte pozitivă.

În timpul retrogradării în Pești, oamenii sunt încurajați să revină asupra proiectelor vechi, să le îmbunătățească și să regândească planuri mai vechi. Idei din trecut pot deveni brusc valoroase și pot fi folosite într-un mod nou.

Astfel, chiar dacă această perioadă aduce introspecție și provocări, pentru patru zodii ea reprezintă pregătirea pentru un succes important după 20 martie.

Pești

Pentru nativii din Pești, această retrogradare se poate simți mai intens decât pentru alte zodii, deoarece Mercur se află chiar în semnul lor.

În această perioadă, Peștii pot reflecta mult asupra trecutului. Este posibil chiar ca o persoană din trecut – un fost partener sau cineva important – să reapară în viața lor.

Deși această introspecție poate fi inconfortabilă, ea îi ajută să înțeleagă mai bine ce își doresc cu adevărat. După 20 martie, această claritate îi poate pune pe drumul către succes și împlinire personală.

Berbec

Pentru Berbeci, retrogradarea lui Mercur activează zona subconștientului și a sănătății mentale.

Mulți Berbeci pot experimenta:

vise mai intense

introspecție profundă

nevoia de liniște și reflecție

Deși aceste stări pot fi uneori inconfortabile, ele deschid o oportunitate importantă de evoluție personală.

După ce Mercur revine la mers direct, Berbecii pot simți un val puternic de încredere, mai ales în plan profesional. Eforturile depuse în această perioadă pot începe să dea rezultate.

Fecioară

Pentru nativii din Fecioară, perioada poate fi una dintre cele mai intense, deoarece Mercur este planeta lor guvernatoare.

Retrogradarea poate aduce provocări mai ales în relații. Este posibil ca o persoană din trecut să revină în viața lor – fie un fost partener, fie un colaborator.

Deși tentația de a relua rapid legătura poate fi mare, astrologii recomandă timp pentru reflecție. Analizarea relației și a lecțiilor din trecut poate preveni repetarea greșelilor.

După această perioadă, până în aprilie, Fecioarele pot intra într-o nouă etapă a vieții lor, cu perspective diferite și decizii mai clare.

Gemeni

Pentru Gemeni, influența retrogradării lui Mercur se concentrează în special asupra carierei și valorii personale.

În următoarele săptămâni, Gemenii pot simți că lucrurile stagnează sau că anumite planuri profesionale sunt puse pe pauză. Totuși, această perioadă este de fapt un moment de resetare.

Astrologii spun că Gemenii își pot reconsidera:

obiectivele profesionale

relația cu banii

rutina zilnică

imaginea personală

După 20 martie, această reevaluare poate deschide ușa către o perioadă de succes și progres profesional.