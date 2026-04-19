Horoscop: cine sunt cele 5 zodii avantajate în sezonul Taurului (20 aprilie – 20 mai 2026)

5 zodii pentru care viața devine mai ușoară în sezonul Taurului 2026

Sezonul Taurului, desfășurat între 20 aprilie și 20 mai 2026, vine cu o schimbare majoră de ritm și energie. După dinamismul intens al Berbecului, această perioadă aduce stabilitate, claritate și rezultate concrete, favorizând în mod special cinci semne zodiacale, potrivit Collective World.

Energia Taurului schimbă regulile jocului

Odată cu intrarea Soarelui în Taur, accentul se mută de la inițiative rapide la construcție solidă și decizii bine gândite. Taurul, semn de pământ fix, guvernat de Venus, pune în prim-plan aspecte esențiale precum banii, relațiile, valorile personale și confortul.

Această perioadă favorizează conexiunea cu natura, plăcerile simple și stabilitatea emoțională. Este un moment ideal pentru consolidarea planurilor și pentru crearea unui sentiment profund de siguranță.

Taur: începe un nou capitol personal

Pentru nativii Taur, această perioadă marchează un nou început. Este momentul lor de strălucire, când încrederea în sine crește, iar direcția personală devine mai clară.

Luna Nouă din 17 mai aduce oportunități de resetare și stabilire a unor obiective importante pentru anul următor. În plus, influența lui Venus și susținerea lui Jupiter creează un context favorabil pentru iubire, bani și dezvoltare personală.

Rac: relațiile și cariera se stabilizează

Pentru Raci, sezonul Taurului aduce echilibru emoțional și oportunități în plan social. Este o perioadă excelentă pentru networking și consolidarea relațiilor care pot influența pozitiv cariera.

Ambițiile personale prind contur mai ușor, iar sprijinul astral indică posibile câștiguri financiare și succes în proiecte pe termen lung.

Fecioară: claritate și succes concret

Fecioarele beneficiază din plin de energia de pământ a Taurului, ceea ce le aduce stabilitate și rezultate tangibile. Dorința de a învăța și de a explora lucruri noi crește, iar oportunitățile nu întârzie să apară.

Este o perioadă favorabilă atât pentru călătorii, cât și pentru dezvoltare personală. În plan sentimental, lucrurile pot evolua pozitiv, mai ales pentru cei care sunt deschiși către noi conexiuni.

Capricorn: mai multă bucurie și echilibru

Capricornii simt o schimbare benefică în energie, care le aduce mai multă relaxare și dorință de a se bucura de viață. Creativitatea și dorința de socializare cresc, iar relațiile devin mai armonioase.

Aceasta este o perioadă în care nativii sunt încurajați să îmbine munca cu plăcerea și să acorde mai multă atenție timpului liber și conexiunilor personale.

Pești: claritate mentală și încredere

Pentru Pești, sezonul Taurului aduce ordine în gânduri și o mai bună capacitate de organizare. Comunicarea devine mai eficientă, iar încrederea în sine crește vizibil.

Această perioadă favorizează interacțiunile sociale, deplasările scurte și consolidarea relațiilor cu cei din apropiere. Este un moment excelent pentru exprimarea ideilor și dezvoltarea personală.