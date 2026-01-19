Zodiile, puse la încercare de sezonul Vărsătorului: Intrăm într-o perioadă „ciudată”, dar plină de șanse!

În intervalul 19–25 ianuarie 2026, accentul cade pe vise mari, colaborare, comunicare și curajul de a ieși din tipare.

Luna în Pești, pe 21 ianuarie, scoate la suprafață ceea ce contează cu adevărat și luptele care merită duse. Finalul săptămânii vine cu Luna în Berbec (25 ianuarie), care ne reamintește că avem nevoie atât de încredere în noi, cât și de un plan solid pentru a transforma visurile în realitate.

♈ Berbec

Sezonul Vărsătorului îți arată cât de special ești, Berbec. Accentul cade pe lucrul în echipă și prietenii, iar relațiile tale pot deveni mai solide. Luna în Pești te ajută să repari legături rupte și să înțelegi mai bine emoțiile celor din jur.

Este momentul să aplici lecțiile învățate recent și să ai încredere în procesul tău. Flexibilitatea și adaptarea sunt cheia succesului.

♉ Taur

Săptămâna aduce energie de succes și afirmare, Taur. Soarele și Luna în Vărsător te împing spre roluri de lider și te pot scoate în centrul atenției, fie la muncă, fie în cercul social.

Ai ocazia să demonstrezi ce știi, dar nu uita să asculți și părerile celorlalți. Comunicarea eficientă îți aduce susținere și respect.

♊ Gemeni

Soarele în Vărsător te ajută să îți clarifici filosofia de viață, direcția profesională și obiectivele academice. Curiozitatea ta naturală este amplificată, iar dorința de explorare este puternică.

Poți călători, chiar și simbolic, prin lectură sau planuri de viitor. Este o perioadă excelentă pentru extinderea orizonturilor.

♋ Rac

Săptămâna începe cu un sentiment de renaștere. După lecțiile primite în relații, acum descoperi o versiune mai curajoasă și independentă a ta.

Energiile Vărsătorului și Berbecului te încurajează să preiei controlul, să excelezi și să îi inspiri pe ceilalți. Ai mai multă forță decât crezi.

♌ Leu

Pentru tine, Leu, această perioadă este despre relații și conexiuni autentice. Fie că îți consolidezi o relație existentă, fie că întâlnești persoane noi, înveți lucruri esențiale despre tine.

Luna în Berbec te îndeamnă să investești în educație și dezvoltare personală, pregătindu-te pentru un an important.

♍ Fecioară

Stellium-ul din Vărsător îți amintește cât de important este să ai grijă de tine. Emoțiile cer atenție, iar autocontrolul trebuie însoțit de blândețe.

Scrisul, jurnalul sau un hobby creativ te ajută să te eliberezi. Vindecarea vine și prin timpul petrecut cu cei dragi.

♎ Balanță

Crede în talentul tău, Balanță. Soarele în Vărsător îți oferă structură și claritate, iar Luna în Pești te învață să ceri ajutor atunci când ai nevoie.

Colaborările sunt favorizate, iar Luna în Berbec te ajută să îți impui limitele și să capeți mai multă încredere.

♏ Scorpion

Este o săptămână bună pentru închidere de capitole vechi și reconectare cu familia și prietenii. Venus, Soarele și Luna în Vărsător susțin reconcilierea și armonia.

Ai și un impuls creativ excelent pentru a-ți transforma spațiul de acasă sau biroul. Energia este una de apreciere și stabilitate emoțională.

♐ Săgetător

Tema săptămânii este încrederea în propriul talent. Ideile curg, inspirația revine, iar creativitatea este susținută de Lunile din Vărsător și Berbec.

Este momentul să începi un proiect nou sau să reiei ceva abandonat. Ai puterea de a-ți modela destinul.

♑ Capricorn

Sezonul Vărsătorului mută atenția asupra banilor și valorilor personale. Este o perioadă ideală pentru planuri financiare, economii și investiții pe termen lung.

Dragostea joacă și ea un rol important: fie consolidezi o relație, fie îți clarifici dorințele în plan sentimental.

♒ Vărsător

Este momentul tău de glorie, Vărsător. Cu mai multe planete în semnul tău, începi un nou capitol în dragoste, carieră și finanțe.

Ai curaj, viziune și susținere astrală. Următoarele șase luni pot aduce rezultate spectaculoase dacă îți urmezi planurile.

♓ Pești

Energia săptămânii te îndeamnă să încetinești ritmul. Este o perioadă de pregătire, învățare și rafinare a abilităților tale.

Luna în Berbec îți oferă motivația necesară pentru a merge mai departe, chiar dacă pașii sunt calculați. Lumina reflectoarelor vine luna viitoare.