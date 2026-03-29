Zodiile care sunt dezastru în iubire. Greșelile care le distrug relațiile

Ai avut speranțe mari, ai crezut că va funcționa, dar totul s-a încheiat brusc. În astfel de momente te întrebi ce a mers prost, fără să îți dai seama că fiecare zodie are obiceiuri toxice în relații care influențează modul în care iubește.

Fiecare semn zodiacal are un tipar în relații, iar astrologia arată că nu doar compatibilitatea contează, ci și modul în care fiecare zodie reacționează, iubește și ajunge să plece dintr-o relație.

Dacă înțelegi ce greșeli face zodia ta în dragoste, îți poți îmbunătăți relațiile în viitor.

Berbec

Berbecul își sabotează relațiile pentru că nu le tratează cu suficientă grijă și atenție. Își face planuri fără să își includă partenerul, apoi se miră când apar reproșuri.

Berbecul pare adesea că nu este cu adevărat implicat într-o relație serioasă. Este bine să pari independent, dar nu până în punctul în care îți îngheți partenerul și îl scoți din viața ta.

Taur

Taurul își testează partenerul prea mult. Are o listă lungă de „probe” prin care vrea să se asigure că persoana de lângă el este potrivită. Problema este că durează atât de mult să decidă, încât celălalt își pierde răbdarea.

Uneori, Taurul trebuie să riște și să lase lucrurile să se întâmple natural.

Gemeni

Gemenii au mereu impresia că pot găsi ceva mai bun și nu vor să renunțe la alte opțiuni. Nu le place să fie legați de cineva dacă apare o variantă mai interesantă.

De asemenea, evită emoțiile complicate și preferă să țină partenerul la distanță, ca să nu sufere.

Rac

Racul vede potențial într-o relație chiar și atunci când acesta nu există. Dacă cineva spune de la început că nu vrea ceva serios, Racul crede că îl poate face să se răzgândească.

Problema este că Racul nu este sincer cu el însuși. Nu trebuie să aleagă pe cineva doar pentru că este o provocare.

Leu

Leul nu pierde timpul cu relații „aproape” sau „nu suficient de bune”, așa că preferă să pună punct rapid. Este o decizie sănătoasă, dar îl face să pară dur în relații.

Leul știe că valorează mult și nu vrea să se mulțumească cu mai puțin.

Fecioară

Fecioara ajunge să se îndepărteze de partener atunci când simte că nu mai sunt pe aceeași lungime de undă. Dacă sunt în etape diferite ale vieții, Fecioara preferă să plece.

Știe că nu poate forța o relație, chiar dacă asta înseamnă să piardă o posibilă iubire mare.

Balanță

Balanța este atât de atentă să nu greșească într-o relație, încât ajunge să nu mai fie ea însăși. Iar relația devine neautentică.

Balanța are nevoie de sinceritate și vulnerabilitate pentru a avea o relație fericită.

Scorpion

La Scorpion, relațiile încep foarte intens, dar se sting rapid. Există atracție, dar uneori nu există compatibilitate reală.

Dacă nu există o conexiune profundă, Scorpionul preferă să se retragă și să încheie relația.

Săgetător

Săgetătorul simte repede că o relație îl sufocă. Are nevoie de libertate și independență și nu suportă să se simtă legat.

Când relația devine prea serioasă, Săgetătorul pleacă.

Capricorn

Capricornul pune munca pe primul loc, iar relația rămâne pe plan secund. Este prea ocupat pentru a avea timp pentru partener.

Chiar dacă își dorește o relație, ajunge să aleagă cariera.

Vărsător

Vărsătorul nu petrece suficient timp singur cu partenerul. Preferă ieșirile în grup și evită momentele romantice în doi.

Pare distant și rece, iar partenerul ajunge să se simtă neglijat.

Pești

Peștii cred că partenerul trebuie să le ghicească gândurile și emoțiile. Nu spun ce își doresc, dar se supără când nu sunt înțeleși.

Peștii trebuie să învețe să comunice clar ce simt și ce au nevoie.