Cum ar putea AI să detecteze semnele bolilor mintale

Studiul, publicat în revista Scientific Reports, arată că tehnologia identifică tipare consistente la persoanele care raportează sentimente depresive.

Echipa de la Universitatea Waseda a testat sistemul pe 64 de studenți, înregistrând videoclipuri de auto-prezentare de 10 secunde. Sistemul OpenFace 2.0 a analizat aceste înregistrări și a găsit mișcări specifice ale ochilor și gurii - ridicarea sprâncenelor, ridicarea pleoapelor, întinderea buzelor - mai frecvente la cei cu depresie subclinică, scrie The Independent.

Profesorul Eriko Sugimori spune că tehnologia ar putea fi folosită pentru screening-ul sănătății mintale în școli, universități și locuri de muncă, permițând intervenția timpurie înainte de apariția simptomelor clinice grave.

Pentru validare, cercetătorii au cerut unui alt grup de studenți să evalueze videoclipurile. Rezultatele au fost identice: cei cu simptome depresive au fost considerați mai puțin prietenoși, expresivi și simpatici. Studiul arată că depresia nu face oamenii să pară negativi, ci le reduce expresivitatea pozitivă.

Inteligența artificială este din ce în ce mai folosită în sănătate - o aplicație britanică a redus la jumătate internările în spitale la persoanele în vârstă, economisind NHS peste 1,5 milioane de lire pe zi. Totuși, specialiștii avertizează asupra riscurilor legate de securitatea datelor și lipsa empatiei umane, NHS îndemând recent tinerii să evite chatbot-urile AI ca substitut al terapiei.

(sursa: Mediafax)