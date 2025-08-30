Alibaba dezvoltă propriul cip AI pentru a reduce dependența de semiconductorii americani

Cipul este conceput special pentru inferență - rularea efectivă a aplicațiilor de IA - mai degrabă decât pentru antrenarea modelelor, care necesită putere de calcul mult mai mare. Spre deosebire de Nvidia, Alibaba nu va vinde cipurile externilor, ci va închiria puterea de calcul clienților prin serviciile sale cloud, transmite CNBC.

Decizia vine după ce restricțiile americane au afectat accesul companiilor chineze la tehnologia de vârf. Nvidia, de exemplu, a fost interzisă să vândă cipul H20 în China la începutul anului, iar acum poate livra doar cu condiția să plătească 15% din venituri guvernului american.

Cu toate acestea, Alibaba va continua să folosească atât cipurile proprii, cât și cele de la furnizori externi precum Nvidia, acolo unde este posibil.

Investiția face parte dintr-un plan mai mare: Alibaba și-a propus să cheltuiască cel puțin 53 de miliarde de dolari pe infrastructura AI în următorii trei ani. Rezultatele se văd deja - divizia de cloud a companiei a crescut cu 26% anul acesta, iar produsele AI înregistrează creșteri de peste 100% pentru al optulea trimestru consecutiv.

Alibaba nu este singură în această cursă - rivali precum Baidu dezvoltă și ei cipuri proprii, în timp ce companii precum Cambricon au raportat creșteri spectaculoase de 4.000% a veniturilor.