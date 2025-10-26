Amazon folosește inteligența artificială pentru a face roboții lucrători mai buni în depozite

Colosul comerțului electronic, cunoscut pentru promisiunea livrărilor rapide, a etalat brațe robotice și alte instrumente de depozitare de înaltă tehnologie în Silicon Valley, spunând că inteligența artificială nu numai că alimentează inovațiile, ci și accelerează viteza cu care acestea sunt dezvoltate de al doilea cel mai mare angajator din Statele Unite.

Brațele robotice „Blue Jay”, prezentate ca fiind capabile să ridice, să sorteze și să combine eficient la o singură stație de lucru, s-au numărat printre echipamentele îmbunătățite cu inteligență artificială demonstrate de Amazon la o conferință organizată într-un centru de distribuție masiv din Silicon Valley.

Sosirea robotului Blue Jay, care este testat în Carolina de Sud, vine în urma apariției unui robot Vulcan la începutul acestui an, pe care Amazon l-a descris ca având simțul tactil în timp ce își îndeplinea datoria de a ajuta la îndeplinirea comenzilor clienților.

Tye Brady, șeful tehnologiei la Amazon Robotics, a atribuit inteligenței artificiale meritul reducerii timpului necesar pentru proiectarea, construirea și implementarea Blue Jay cu aproximativ două treimi, la puțin peste un an.

„Aceasta este puterea inteligenței artificiale”, a spus Brady.

„Așteptați-vă la cicluri de dezvoltare mai rapide ca acesta... suntem pe o traiectorie de a suprasolicita amploarea și impactul inovației prin operațiunile noastre.”

Brady a respins îngrijorările conform cărora îmbunătățirea depozitelor cu ajutorul roboticii și inteligenței artificiale va însemna mai puține locuri de muncă pentru oameni, spunând că Amazon a creat mai multe locuri de muncă în SUA în ultimul deceniu decât orice altă companie.

Citește pe Antena3.ro Momente amuzante cu băiețelul lui Nicușor Dan la ceremonia Sfințirii Catedralei Naționale

„Către angajații noștri din prima linie, iată mesajul meu”, a spus Brady.

„Aceste sisteme nu sunt experimente. Sunt instrumente reale construite pentru tine, pentru a-ți face munca mai sigură, mai inteligentă și mai satisfăcătoare.”

Cu toate acestea, The New York Times a relatat marți că robotica ar putea permite companiei Amazon să evite angajarea a 160.000 de lucrători în doar doi ani, chiar dacă afacerea sa cu amănuntul online crește.

Automatizarea depozitelor Amazon ar putea reduce nevoia de angajări, în special în ceea ce privește lucrătorii temporari necesari pentru cererile maxime de cumpărături de sărbători.

Miercuri, Amazon a prezentat și un agent de inteligență artificială conceput pentru a gestiona mai eficient roboții și echipele din depozit.

Inovațiile gigantului comerțului electronic ajung și în afara centrelor de distribuție, Amazon prezentând ochelari inteligenți echipați cu cameră care afișează instrucțiuni de navigare și livrare pentru șoferi.

(sursa: Mediafax)