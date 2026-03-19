Accident grav în Capitală! Mașină intrată în plin în refugiul de tramvai, mai mulți răniți

Accidentul s-a produs în jurul orei 13:30, la stația Poșta Vitan, pe sensul de mers spre Piața Unirii.

Potrivit informațiilor transmise de STB, șoferul unui autoturism a pierdut controlul direcției, a rupt gardul de protecție al refugiului pentru călători și a intrat pe peron, unde a accidentat mai multe persoane.

Autoturismul a lovit și un tramvai care era oprit în stație în momentul impactului.

Două persoane rănite au fost transportate la spital, conștiente, potrivit STB și Brigăzii Rutiere.

(sursa: Mediafax)

