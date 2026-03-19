de Redacția Jurnalul    |    19 Mar 2026   •   18:03
Accident grav în Capitală! Mașină intrată în plin în refugiul de tramvai, mai mulți răniți
Sursa foto: O mașină a spulberat un refugiu de tramvai și a ranit mai mulți pietoni

Un accident grav a avut loc joi, 19 martie 2026, pe bulevardul Octavian Goga, în apropiere de Piața Unirii din București. Un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat în refugiu, lovind mai multe persoane aflate în stație.

Accidentul s-a produs în jurul orei 13:30, la stația Poșta Vitan, pe sensul de mers spre Piața Unirii.

Potrivit informațiilor transmise de STB, șoferul unui autoturism a pierdut controlul direcției, a rupt gardul de protecție al refugiului pentru călători și a intrat pe peron, unde a accidentat mai multe persoane.

Autoturismul a lovit și un tramvai care era oprit în stație în momentul impactului.

Două persoane rănite au fost transportate la spital, conștiente, potrivit STB și Brigăzii Rutiere.

(sursa: Mediafax)

