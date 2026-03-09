Anchetă pe platforma X, după postări „rasiste și ofensatoare” generate de chatbotul Grok

X și echipele sale de siguranță investighează urgent rolul chatbotului în generarea de „postări rasiste și pline de ură” online, ca răspuns la solicitările utilizatorilor, a declarat reporterul Sky News într-un videoclip postat pe contul X al site-ului de știri digitale.

Guvernele și autoritățile de reglementare au luat măsuri severe împotriva conținutului sexual explicit generat de chatbotul Grok al lui Elon Musk pe X, cu investigații, interdicții și cereri de măsuri de protecție, într-un efort global tot mai intens de a combate materialele ilegale.

În ianuarie, xAI a declarat că a restricționat editarea imaginilor pentru utilizatorii Grok AI și a blocat utilizatorii, în funcție de locația lor, să genereze imagini cu persoane îmbrăcate provocator în „jurisdicții unde acest lucru este ilegal”. Nu a identificat țările respective.

(sursa: Mediafax)