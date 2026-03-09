Plan național de acțiune pentru reducerea impactului creșterii prețului la motorină

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, Guvernul nu ar trebui să încerce să „bată piața”, ci să facă 3 lucruri simultan: să amortizeze șocul imediat, să protejeze sectoarele critice și să reducă dependența structurală de motorină. România pornește de la un context în care prețul mediu la pompă pentru motorină este 8,69 lei/l în 08.03.2026

Planul national de acțiune pe care-l propune Asociația Energie Inteligentă are 3 orizonturi.

1. În primele 72 de ore comandament și transparență

Guvernul ar trebui să activeze imediat un grup operativ interministerial cu Finanțe, Energie, Transporturi, Agricultură, Consiliul Concurenței, ANAF, ANRMPSG și ASF, cu raport zilnic privind: prețul ARA diesel, crack spread-ul, stocurile comerciale, nivelul importurilor, ritmul de aprovizionare a rafinăriilor și a mărjelei la pompă. România și restul UE operează în cadrul obligației de a menține stocuri minime de petrol și produse petroliere, conform Directivei 2009/119/CE, deci primul pas nu este panică, ci clarificarea exactă a stocurilor disponibile și a ritmului de epuizare.

Comunicare este esențială. Nu panică, nu minciuni. În această fază, statul trebuie să publice un buletin zilnic oficial cu 5 cifre simple: preț ARA, Brent, stocuri, preț mediu la pompă în România, marjă estimată. Asta reduce cumpărăturile de panică și taie spațiu pentru speculații.

2. În primele 2 săptămâni este nevoie de o protecție țintită, nu subvenție generală

Ținând cont de situația grea în care se află România din punct de vedere macroeconomic considerăm că cea mai eficientă măsură fiscală pe termen scurt nu este nici plafonarea generală a prețului și nici reducerea integrală a accizelor (această măsură se poate aplica în momentul în care intrăm într o fază de criză), ci compensarea țintită pentru activitățile cu efect sistemic: transport de marfă, transport public, agricultură, distribuție alimentară, salubritate, ambulanțe, pompieri și operatori de utilități. România are deja o schemă de restituire a diferențelor de acciză pentru transportul rutier de mărfuri și persoane, aprobată în decembrie 2025; aceasta ar trebui extinsă temporară și accelerată la plată.

Concret, recomandăm în această etapă 4 măsuri imediate:

A. Restituire accelerată a accizei pentru sectoarele critice. Nu pentru toți consumatorii, într-o primă fază, ci pentru operatorii care țin economia în mișcare. Plata trebuie făcută lunar, nu cu întârzieri lungi.

B. Voucher temporar pentru transport public județean și urban. Eurostat arată că România are una dintre cele mai mari ponderi ale transportului colectiv în consumul energetic rutier din UE, deci sprijinirea transportului public poate amortiza o parte din șoc mai eficient decât subvenția universală la pompă.

C. Linie specială de capital de lucru garantat de stat pentru firmele de transport, agricultură și alimentară, fiindcă problema inițială este adesea lichiditatea, nu profitabilitatea.

D. Monitorizarea concurenței și a transferului de preț. Nu recomandăm control administrativ dur al prețurilor, dar recomandăm audit rapid al marjelor en-gros și retail. Dacă benchmark-ul ARA urcă și pompa urcă prea repede sau prea mult peste justificarea de cost, Consiliul Concurenței trebuie să intervină pe transparență și eventuale investigații.

3. Evitarea populismului în utilizarea stocurilor strategice trebuie să se facă doar parțial și condiții bine stabilite

România nu ar trebui să „ardă” rapid stocurile strategice doar pentru a ieftini temporar prețul. Rezervele trebuie folosite doar dacă apar disfuncții fizice de aprovizionare, nu doar prețuri mari. Directiva UE privind stocurile minime există tocmai pentru continuitatea aprovizionării, nu pentru netezirea oricărei mișcări de piață.

Ar trebui să se realizeze eliberare limitată de stocuri numai dacă apar simultan întârzieri fizice semnificative, scăderi vizibile ale livrărilor la rafinării/depozite și riscul de penurie regională. În rest, mai bine păstrezi produsele și compensezi fiscal prețurile.

4. Măsuri pentru următoarele 1–3 luni

Aici obiectivul este să se reducă transmiterea șocului în inflație și în lanțul alimentar.

Transport și logistică

Statutul poate introduce temporar:

prioritate operațională pentru transporturile esențiale;

majorare rapidă a capacității feroviare pentru marfă pe anumite coridoare;

stimulente pentru mutarea unei părți din fluxurile interne grele de pe camion pe tren, unde este fezabil.

Agricultură

Necesitatea creerii unui mecanism separat pentru fermieri, fiindcă motorina agricolă lovește direct costul alimentelor. Compensarea aici trebuie legată de suprafață lucrată și tip de activitate, nu de consum declarat fără verificare.

Achiziții publice

Toate instituțiile publice mari trebuie să treacă la planul de reducere a consumului de combustibil cu 5–10%: rute mai eficiente, limitarea curselor fără încărcătură, optimizarea flotei. Nu rezolvă criză, dar dă semnal și reduce cererea marginală.

5. Ce nu ar trebui să facă Guvernul României imediat

Recomandarea AEI este să nu se facă o:

plafonare generală rigidă a prețului la pompă;

reducere universală și nediferențiată a taxelor pentru toți consumatorii;

interdicție administrativă de export fără coordonare europeană;

transnitere de mesaje publice de tip „nu se va întâmpla nimic”, ”nu tăiem nimic” dacă piața deja transmite stres.

Aceste măsuri tind să coste mult, să creeze distorsiuni și să mute consumul, nu să-l gestioneze.

În același timp dacă conflictul continuă și prețurile cresc în continuare este necesar, un al doile plan, un Plan de Criză cu regândirea totală a fiscalității și protejarea tuturor consumatorilor de combustibili. Sigur aceste Planuri trebuie realizate din timp, dar ele trebuie aplicate succesiv.

6. Componenta structurală: 6–24 luni

Aici e partea care contează cel mai mult, pentru că România rămâne o economie foarte dependentă de diesel în transportul rutier; în UE, motorina rămâne principalul combustibil în transportul rutier, cu o pondere de 64% în 2023.

AEI propune 5 direcții de acțiune:

Accelerarea transportului feroviar de marfă. Fiecare procent de marfă mutat de pe rutier pe feroviar reduce expunerea la șocurile diesel. Reînnoirea flotelor de transport public și urban. Mai multe autobuze electrice, troleibuze și infrastructură asociată. Stimulente pentru flote comerciale eficiente. Vehicule noi, management telematic, reducere de kilometri goi. Mai mult biodiesel/HVO unde e sustenabil și compatibil tehnic. Nu ca soluție totală, ci ca amortizor de dependență. Reconfigurarea politicii fiscale înainte de ETS2. EPG estima că ETS2 ar putea adăuga între 0,74 și 1,16 lei/l la diesel în perioada 2027–2030, deci România are nevoie de timp de un mecanism social și economic de absorbție a viitorului șoc, nu doar a celui de acum.

7. Planul pe scurt, ca Decizie de Guvern

Faza 1: 0–14 zile - comandament, date zilnice, compensare țintită, plăți rapid, monitorizare marje, pregătire tehnică pentru eventuală eliberare limitată de stocuri.

Faza 2: 2–12 săptămâni - sprijin pentru transport public, logistică alimentară și agricultură, credite de capital de lucru, optimizare consum public, mutare parțială spre feroviar.

Notă: Dacă prețul trece de 10 lei/l este necesar activarea celui de al doilea plan Planul de Criză prin regândirea fiscală pentru toți consumatorii de combustibili.

Faza 3: 6–24 luni - reducerea dependenței structurale de diesel prin transport public, marfă pe calea ferată, eficiență de flotă și pregătire pentru ETS2.

România nu are nevoie de o măsură spectaculoasă, ci de una disciplinată. Cea mai bună combinație în acest moment este: compensare țintită - transparență - cu rezerve folosite doar pentru continuitatea aprovizionării – cu reducere structurală a dependenței de diesel.

AEI solicită public Guvernului României, printr-o scrisoare deschisă, elaborarea și implementarea unui Plan național de acțiune pentru reducerea impactului creșterii prețului motorinei. Totodată, organizația înaintează autorităților un Proiect de Plan.