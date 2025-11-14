Astronauții chinezi blocați în stația spațială se vor întoarce cu nava spațială care a dus noul echipaj

Cei trei astronauți se aflau într-o rotație de șase luni la stația spațială și trebuiau să se întoarcă la patru zile după sosirea noului echipaj, pe 1 noiembrie.

Întoarcerea lor a fost anulată după ce nava spațială Shenzhou-20 a fost lovită, se pare, de un mic fragment de deșeuri spațiale. Ei se vor întoarce folosind nava Shenzhou-21, a anunțat presa de stat.

Cei trei astronauți - Chen Dong, Chen Zhongrui și Wang Jie - au călătorit la stația spațială Tiangong în aprilie, potrivit AP.

Ei se aflau „în stare bună, lucrând și trăind normal”, a transmis Biroul chinez pentru inginerie spațială cu echipaj uman.

China a înregistrat progrese constante în programul său spațial din 2003. A construit propria stație spațială și are ca obiectiv să trimită un om pe Lună până în 2030.

Cea mai recentă misiune Shenzhou-21 a transportat șoareci pentru experimente, o premieră pentru programul spațial chinez.

(sursa: Mediafax)