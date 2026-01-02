UE deschide porțile digitale: Republica Moldova scapă de roaming

Anunțul vine de la Consiliul UE și Comisia Europeană, marcând un pas major în integrarea digitală a Moldovei în Piața Unică.

Apelurile, SMS-urile și datele mobile sunt supuse tarifelor ca acasă de la 1 ianuarie 2026, cu acces gratuit la servicii de urgență în întregul spațiu al Uniunii Europene. Calitatea și viteza rețelei rămân la standarde naționale, eliminând barierele pentru călătorii, afaceri și mobilitate.

Ce se întâmplă cu cetățenii care ajung în Republica Moldova

Măsura funcționează pe bază de reciprocitate. Cetățenii UE care vizitează Republica Moldova beneficiază de aceleași condiții.

Oficialii europeni subliniază că inițiativa reduce costurile și facilitează comunicarea transfrontalieră, consolidând legăturile economice și sociale, potrivit stiripesurse.ro.