Jurnalul.ro Ştiri Observator Doi bărbaţi reţinuţi după ce au fost prinşi în flagrant când ridicau un colet cu droguri, în prima zi a anului

Doi bărbaţi reţinuţi după ce au fost prinşi în flagrant când ridicau un colet cu droguri, în prima zi a anului

de Redacția Jurnalul    |    02 Ian 2026   •   16:15
Doi bărbați au fost prinși în flagrant chiar în prima zi a anului, în Iași, în timp ce transportau un colet în care se aflau mai multe kilograme de canabis.

Potrivit DIICOT, procurorii au dispus reținerea a doi inculpați, cu vârstele de 39 și 64 de ani, cercetați pentru trafic de droguri de risc.

Din cercetări a reieșit că, la finalul anului 2025, inculpații au procurat, în scopul comercializării, aproximativ 3,5 kilograme de canabis, pe care le-au adus în țară din Spania, prin intermediul unei firme de curierat.

În 1 ianuarie 2026, inculpații au fost prinși în flagrant, în municipiul Iași, la scurt timp după ce au ridicat coletul în care se aflau drogurile.

Ulterior, procurorii și polițiștii au făcut o percheziție domiciliară, în urma căreia au fost ridicate alte cantități de canabis, grindere, obiecte purtând urme de substanță, precum și alte mijloace de probă.

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.

(sursa: Mediafax)

 

