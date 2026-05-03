Căștile care citesc gânduri

O companie din SUA vrea să lanseze căștile care intră în mintea utilizatorului. Potrivit publicației Futurism, startup-ul numit Neurable a anunțat că își licențiază căștile cu interfață creier-computer. Este vorba despre o tehnică „neinvazivă” care este oferită producătorilor din diferite domenii inclusiv în industriile sănătății, jocurilor și productivității.

Inventatorii spun că noile căști pot citi semnalele creierului ceea ce se pliază perfect pe dorința producătorilor de diferite obiecte și servicii de a intra în mintea” clientului. Companiile care vor să utilizeze sistemul o pot face prin intermediul unei platforme.

„Prin platforma de licențiere Neurable, producătorii de echipamente originale (OEM) pot integra direct tehnologia de detectare a creierului bazată pe inteligență artificială în hardware-ul existent, cum ar fi căști, pălării, ochelari și bentițe, menținând în același timp controlul deplin asupra designului produsului, experienței utilizatorului și distribuției”, a transmis Neurable prin intermediul unui comunicat de presă.

Astfel, în timp ce unele companii precum faimoasa Neuralink a lui Elon Musk încearcă să instaleze hardware în creierul uman, Neurable vrea să ocolească complet sala de operații.

Anterior, compania americană a colaborat cu o altă firmă pentru a lansa căștile de scanare a creierului MW75 Neuro LT. Căștile își propuneau să monitorizeze concentrarea și să ofere un scor numeric în timpul activităților utilizatorului. Produsul a avut numeroase recenzii critice.

În ceea ce privește noul produs, există numeroase semne de întrebare legate de etică. Neurable are un parteneriat de cercetare cu Pentagonul și unii critici se tem că produsul ar putea fi monitorizat sau manipulat.

