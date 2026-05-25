Cel mai important lucru pentru sănătatea mintală a câinelui tău

Experții susțin că, dincolo de exercițiul fizic, câinii au nevoie de stimulare mentală constantă, iar folosirea mirosului joacă un rol esențial în acest proces. Potrivit American Kennel Club, adulmecarea reduce ritmul cardiac al câinilor și stimulează eliberarea de dopamină, substanță asociată cu starea de bine.

Mirosul, o formă de stimulare mentală

Specialiștii explică faptul că simțul olfactiv este principalul mod prin care câinii înțeleg lumea din jurul lor. Nasul unui câine conține peste 200 de milioane de receptori olfactivi, comparativ cu aproximativ 6 milioane în cazul oamenilor, ceea ce face ca explorarea prin miros să fie o activitate extrem de complexă și solicitantă pentru creierul animalului.

În timpul plimbărilor, câinii colectează informații despre mediul înconjurător, alte animale și schimbările din teritoriu, iar această activitate poate contribui la reducerea stresului și anxietății.

Beneficiile plimbărilor asupra câinilor

Staci Lemke a explicat că plimbările grăbite sau desfășurate în medii aglomerate pot crește nivelul de stres al animalului. În schimb, oferirea unui spațiu sigur în care câinele poate explora în ritmul propriu îl ajută să se relaxeze și să își consume energia mentală.

Mai multe cercetări publicate în Applied Animal Behaviour Science sugerează că activitățile bazate pe miros pot contribui la o stare emoțională mai echilibrată și la reducerea comportamentelor cauzate de plictiseală sau frustrare.

Zoe Belshaw a declarat că posibilitatea de a adulmeca liber reprezintă „o parte extrem de importantă a calității vieții” pentru câini iar scopul plimbărilor ar trebui redefinit dincolo de simpla mișcare fizică.

Beneficiile plimbărilor și pentru stăpâni

Specialiștii spun că aceste plimbări au efecte pozitive și asupra proprietarilor. Ritmul mai lent și timpul petrecut în aer liber îi încurajează pe oameni să fie mai atenți la prezent și să reducă stresul cotidian.

Specialiștii recomandă ca plimbările zilnice să includă momente în care câinele poate explora fără grabă, deoarece această activitate contribuie atât la sănătatea mentală, cât și la starea generală de bine a animalului, potrivit yourtango.com.