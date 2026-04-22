Companie de IA, anchetată penal deoarece chatbot-ul ei a fost folosit într-un atac armat cu victime

Statul american Florida a lansat o anchetă penală care vizează compania de inteligență artificială OpenAI pentru rolul jucat de chatbot-ul ei într-un atac armat de la Universitatea de Stat de anul trecut, potrivit The Wall Street Journal.

Procurorul general al Floridei, James Uthmeier, a dezvăluit că ancheta este axată pe comunicările dintre agresor și ChatGPT al OpenAI.

Cazul marchează unul dintre primele încercări de a stabili răspunderea penală în cazul unei companii de inteligență artificială,.

Reprezentanții lui Uthmeier au anunțat că unele dintre mesaje au fost deja examinate. Prima impresie este că ChatGPT l-ar fi ghidat pe suspect în planificarea atacului, oferindu-i detalii despre arma și muniția folosite.

De asemenea, anchetatorii susțin că ChatGPT a oferit sugestii cu privire la momentul și locul din campus unde suspectul putea întâlni cel mai mare număr de persoane.

„Dacă ar fi o persoană la celălalt capăt al ecranului, am acuza-o de crimă”, a spus James Uthmeier.

O purtătoare de cuvânt a OpenAI a răspuns că firma nu consideră ChatGPT responsabilă pentru incident. Ea a explicat că, odată ce OpenAI a luat cunoștință de situație, a informat autoritățile.

Incidentul a avut loc în aprilie 2025 la Universitatea de Stat din Florida. Două persoane au murit și șase au fost rănite. Suspectul, care era student la acea vreme, se confruntă în prezent cu acuzații de crimă și tentativă de omor. El a pledat nevinovat.

(sursa: Mediafax)