Dotările capsulei Orion. Cum arată „casa” astronauților care merg spre Lună

Capsula Orion are aproximativ 9,3 metri cubi de spațiu locuibil, echivalentul a două minivanuri. Este cu aproape 60% mai mare decât capsulele Apollo folosite în anii 1960-1970. În timpul misiunii Artemis II, patru astronauți vor trăi în acest spațiu timp de aproximativ zece zile. Unele scaune sunt pliate după lansare pentru a crea mai mult loc de mișcare. Nava este proiectată să susțină echipajul până la 21 de zile în misiuni independente în spațiul profund, mai arată CNN.

Astronauții nu au paturi propriu-zise. În schimb, folosesc saci de dormit fixați pe pereții capsulei, pentru a nu pluti prin cabină în microgravitație. Programul zilnic include aproximativ opt ore de somn, esențiale pentru menținerea concentrării în timpul misiunii. Dacă au timp liber, membrii echipajului pot folosi laptopuri și tablete cu filme, muzică sau jocuri.

Chiar și într-o capsulă mică, exercițiile fizice sunt obligatorii. Fără gravitație, mușchii și oasele pot slăbi rapid. Astronauții folosesc un dispozitiv compact numit flywheel, care funcționează ca un sistem de rezistență cu cablu. Acesta permite exerciții precum ramatul, genuflexiunile sau îndreptările și poate genera rezistență de până la 180-400 de kilograme, în funcție de setare. Fiecare membru al echipajului face aproximativ 30 de minute de antrenament zilnic.

Una dintre cele mai discutate dotări ale capsulei Orion este toaleta spațială. Sistemul modern de gestionare a deșeurilor folosește aspirație de aer pentru a funcționa în microgravitație. Toaleta are mânere, suporturi pentru picioare și o ușă pentru intimitate, un lux rar în capsulele spațiale. Urina este evacuată în spațiu, iar deșeurile solide sunt colectate și aduse înapoi pe Pământ. La scurt timp după lansare, sistemul a avut o mică problemă tehnică, dar aceasta a fost rezolvată rapid de controlul misiunii.

Orion include și un încălzitor compact pentru mâncare, de dimensiunea unei serviete. Astronauții consumă alimente rehidratate sau conservate, alese înainte de misiune. În meniu pot apărea preparate precum pui cu curry, cocktail de creveți sau deserturi cu ciocolată, menite să ofere atât energie, cât și un mic confort psihologic. Capsula dispune și de distribuitor de apă potabilă și de sisteme pentru rehidratarea alimentelor.

Misiunea Artemis II este primul zbor cu echipaj al capsulei Orion. Astronauții testează sistemele de suport vital, comunicațiile și modul în care pot trăi și lucra în spațiul profund. În timpul misiunii, nava va ajunge la peste 400.000 de kilometri de Pământ, depășind distanțe atinse de astronauți în epoca Apollo. Experiența acumulată va fi esențială pentru următoarele misiuni Artemis, care urmăresc să trimită din nou oameni pe suprafața Lunii și, pe termen lung, spre Marte.

(sursa: Mediafax)