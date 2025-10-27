Elon Musk controlează două treimi din sateliții activi de pe orbită

Compania SpaceX a lui Elon Musk controlează acum două treimi din toți sateliții activi aflați pe orbita Pământului, după ce a depășit pragul de 10.000 de sateliți Starlink lansați, dintre care peste 8.600 sunt în prezent operaționali, scrie ANSA.

Potrivit datelor astronomului Jonathan McDowell de la Centrul Harvard-Smithsonian pentru Astrofizică, pe orbita planetei noastre se află în prezent aproximativ 12.500 de sateliți activi, conform estimărilor Agenției Spațiale Europene.

SpaceX continuă să stabilească recorduri de lansări. În 2025, compania a efectuat deja 133 de lansări cu racheta Falcon 9, cu o medie de aproximativ 13 lansări pe lună, stabilind un nou record anual.

În 2024, SpaceX a realizat 132 de zboruri Falcon 9 și două zboruri ale rachetei Falcon Heavy, mai puternice, pentru un total de 134 de lansări pentru familia de rachete Falcon. Acesta este cel mai mare număr de lansări pentru o singură familie de rachete într-un an calendaristic.

(sursa: Mediafax)