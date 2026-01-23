Elon Musk la Davos: Urmează o lume în care roboții vor depăși oamenii ca număr și inteligență

În cadrul ediției din 2026 a forumului, desfășurată în Elveția, fondatorul companiilor Tesla, SpaceX și xAI a afirmat că avansul roboticii și AI va fi suficient de mare încât aceste tehnologii să poată răspunde complet nevoilor umane. Musk a vorbit și despre Optimus, robotul umanoid dezvoltat de Tesla. Acesta, potrivit planurilor sale, ar urma să execute sarcini simple în fabrici până la finalul anului. Ulterior va putea prelua chiar și activități industriale complexe, mai arată Euronews.

Musk consideră că până la sfârșitul lui 2026, AI ar putea depăși capacitatea intelectuală a oricărei persoane. El crede că în aproximativ cinci ani ar putea chiar să depășească inteligența cumulată a întregii umanități. Musk a menționat și faptul că fuziunea între AI și robotică ar putea genera o expansiune economică fără precedent. Aceasta ar putea veni cu aplicații de la îngrijirea copiilor și a animalelor de companie până la rezolvarea unor probleme sociale majore.

Prezența lui Musk la Davos a fost surprinzătoare, având în vedere că anterior descrisese evenimentul drept elitist și neinteresant, refuzând invitațiile primite. Gazda discuției, Larry Fink – CEO al BlackRock – a încurajat publicul să primească cu mai mult entuziasm intervenția lui Musk, subliniind importanța momentului. Conversația a abordat și alte subiecte tehnologice, precum extinderea serviciilor de taxi autonom în SUA. S-au discutat și posibilele reglementări europene pentru tehnologiile autonome.

Afirmațiile lui Musk au stârnit atât interes, cât și scepticism. Specialiștii atrag atenția că adoptarea pe scară largă a roboților și a AI avansate ridică probleme etice, economice și sociale. Ele vor impacta negativ siguranța locurilor de muncă sau controlul și securitatea datelor. Predicțiile referitoare la AI superinteligentă și la o lume populată masiv de roboți alimentează dezbaterile din mediul tehnologic și academic. Discuțiile se referă la modul în care aceste schimbări ar trebui gestionate responsabil, pentru maximizarea beneficiilor și reducerea riscurilor.

(sursa: Mediafax)