IPhone 17 redresează Apple prin încasări record

Apple a raportat joi venituri peste estimările analiștilor pentru trimestrul de sărbători, pe fondul cererii puternice pentru noul iPhone 17, al creșterii diviziei de servicii și al unei redresări accelerate pe piața din China.

Veniturile au urcat cu 16%, la 143,8 miliarde de dolari, în perioada încheiată la 27 decembrie, un nivel record. Analiștii anticipau, în medie, 138,4 miliarde de dolari, conform datelor compilate de Bloomberg, în timp ce Apple prognozase o creștere de 10%–12%.

Directorul general Tim Cook a declarat că iPhone a avut „cel mai bun trimestru din istorie”, pe fondul unei cereri „fără precedent”, cu recorduri în toate regiunile geografice. iPhone rămâne principala sursă de venit a Apple, reprezentând aproximativ jumătate din vânzările totale.

Rezultatele vin într-un moment în care investitorii urmăresc dacă relansarea creșterii poate fi susținută și dacă strategia Apple în zona de inteligență artificială își va regăsi ritmul, după dificultăți recente. Compania a indicat anterior că tarifele ar urma să creeze un impact negativ de 1,4 miliarde de dolari în trimestru, însă performanța din perioada de sărbători sugerează o capacitate de adaptare mai bună decât se temea piața.

Pe piața din China, Apple a raportat venituri de 25,5 miliarde de dolari, în creștere cu 38% față de anul anterior, peste așteptările Wall Street, de 21,8 miliarde de dolari.

Profitul pe acțiune a urcat la 2,84 dolari, depășind estimarea medie de 2,68 dolari.

Sistuația pe segmente

iPhone: venituri de 85,3 miliarde de dolari, peste estimarea de 78,3 miliarde, în creștere cu 23% față de anul anterior;

Servicii: 30 miliarde de dolari, +14%, în linie cu așteptările;

Mac: 8,39 miliarde de dolari, -6,7%, sub estimarea de 9,13 miliarde;

iPad: 8,6 miliarde de dolari, +6,3%, peste estimarea de 8,18 miliarde;

Wearables, Home & Accessories: 11,5 miliarde de dolari, -2,2%, sub așteptările de 12,1 miliarde.

În ultimele luni, Apple și-a recâștigat poziția de lider global la vânzările de smartphone-uri, depășind Samsung Electronics, însă menținerea acestei dominații depinde de deciziile privind prețurile și de dezvoltarea următoarei generații de dispozitive, inclusiv wearables și un posibil iPhone pliabil, a comentat analistul eMarketer Jacob Bourne.

Reacția investitorilor a fost moderată: acțiunile Apple au urcat cu aproximativ 1% în tranzacțiile de după închidere. Titlul era în scădere cu 5% de la începutul anului, comparativ cu un avans de 1,8% pentru indicele S&P 500.

(sursa: Mediafax)