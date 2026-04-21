Joburi false create cu AI păcălesc tot mai multe persoane aflate în căutarea unui loc de muncă

Tot mai mulți candidați sunt abordați cu oferte de job aparent ideale, personalizate până la cel mai mic detaliu. Mesajele sunt bine scrise, conțin informații reale despre experiența profesională și par trimise de recrutori legitimi. În realitate, în spatele acestor oferte se află escroci care folosesc inteligența artificială pentru a crea anunțuri credibile și greu de depistat, arată The Guardian.

Fraudele de acest tip urmăresc, în general, două obiective: obținerea de bani sau colectarea de date personale. După primul contact, candidaților li se cere CV-ul, așteptările salariale sau detalii despre disponibilitate. Ulterior, apare un pretext pentru a solicita bani – de exemplu pentru „optimizarea CV-ului”, cursuri, echipamente sau taxe administrative. În alte cazuri, victimele sunt convinse să ofere date sensibile, precum informații bancare sau copii ale documentelor de identitate. Specialiștii în domeniu avertizează că AI a schimbat radical modul în care operează aceste fraude. Mesajele nu mai conțin greșeli evidente, sunt adaptate fiecărei persoane și pot imita perfect stilul companiilor reale. În unele situații, escrocii clonează profiluri de pe LinkedIn sau folosesc logo-uri ale unor companii cunoscute pentru a părea legitimi.

Pe lângă ofertele false de joburi, există și așa-numitele „task scams”. Acestea promit câștiguri rapide pentru activități simple online, precum aprecierea unor clipuri sau recenzii. Inițial, victimele pot primi sume mici pentru a câștiga încredere, după care li se cer bani pentru a continua sau pentru a „debloca” câștiguri mai mari. În unele cazuri, oamenii sunt implicați fără să știe în scheme de spălare de bani. Escrocheriile de recrutare exploatează vulnerabilitatea emoțională a candidaților, mai ales într-un context economic dificil. Mulți oameni își doresc un job mai bun sau au nevoie urgentă de venituri, iar o ofertă atractivă poate părea șansa perfectă. Tocmai acest „moment de speranță” este exploatat de fraudatori.

Există câteva indicii frecvente:

contact neașteptat din partea unui „recrutor”

adrese de email generice (Gmail, Yahoo)

comunicare mutată pe WhatsApp sau social media

promisiuni de salarii foarte mari

presiune pentru a acționa rapid

Specialiștii recomandă verificarea directă a companiei și evitarea oricărei plăți pentru obținerea unui job. În cazul în care cineva a devenit victimă, primul pas este contactarea băncii și raportarea incidentului către autorități. Chiar dacă recuperarea banilor nu este garantată, raportarea ajută la identificarea rețelelor de fraudă.

Dincolo de pierderile financiare, impactul emoțional este semnificativ. Multe victime resimt rușine sau vinovăție, deși experții subliniază că responsabilitatea aparține exclusiv infractorilor. În unele cazuri, victimele sunt ulterior țintite din nou, fiind incluse pe liste interne ale escrocilor. Creșterea rapidă a acestor fraude arată cât de ușor pot fi exploatate tehnologiile moderne. Într-un mediu digital în care oportunitățile profesionale se mută tot mai mult online, diferența dintre o ofertă reală și o capcană devine din ce în ce mai greu de observat.

(sursa: Mediafax)