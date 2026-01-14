Microsoft împinge PC AI pe Windows 11: Viitorul computing-ului sau o invazie a confidențialității?

Invazia AI Microsoft: Upgrade Windows 11 sau scam?

Totul se schimbă rapid pe măsură ce marile companii tech accelerează cursa pentru AI. Google integrează Gemini peste tot, inclusiv pe iPhone-uri, iar Microsoft se confruntă cu critici pentru „preluarea" Copilot care confundă utilizatorii.

Conform Windows Latest, „Microsoft spune că ar trebui să faci upgrade la PC-urile AI Windows 11 dacă vrei să fii pregătit pentru următoarea generație de computing.” Gigantul susține că „PC-urile Copilot+ sunt cele mai rapide și mai inteligente PC-uri Windows de până acum” și sunt „proiectate să suporte inovațiile AI de azi și de mâine.”

Dar, după cum subliniază Windows Latest, „Microsoft nu explică cum te pregătesc aceste PC-uri AI pentru următoarea generație de computing, mai ales când adoptarea AI este singurul motiv pentru care vedem prețurile la RAM sau GPU explodând.” Prețurile la componente explodează din cauza cererii AI, lăsând utilizatorii să plătească nota.

Utilizatorii s-au săturat. AI aduce riscuri majore de securitate și confidențialitate. Microsoft a fost criticat pentru Recall – funcția invazivă de screenshot-uri – și pentru propriile avertismente că AI creează noi suprafețe de atac, unde prompt injection poate întoarce dispozitivele împotriva proprietarilor, potrivit Forbes.

Așa cum s-a întâmplat cu upgrade-ul AI din Gmail al Google, utilizatorii sunt împinși spre acest tren AI implicit. Acum, reacția adversă crește: unii au inventat termenul „Microslop”, cu o extensie Chrome care redenumește Microsoft în „Microslop” – ironic, dat fiind că Google Chrome e browserul implicit pe Windows, deși Microsoft promovează Edge ca fiind mai sigur.

Microsoft te spionează cu Recall pe AI PCs!

Și Recall revine în forță. „Este prima dată când aud Microsoft vorbind despre Recall de luni de zile,” notează Windows Latest. „Recall permite lui Windows să captureze ecranul la fiecare câteva secunde, apoi să creeze o cronologie/memorie ca să poți merge înapoi în timp.”

În era AI PCs pe Windows 11, nu mai există cale de întoarcere. Dar cât de rapid vrei să mergi pe această stradă cu sens unic? Tu ce alegi: inovație sau confidențialitate?