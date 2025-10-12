Windows 10 se apropie de sfârșit: ce trebuie să faci înainte ca suportul să expire pe 14 octombrie 2025

Ce se întâmplă după sfârșitul suportului pentru Windows 10

Începând cu 14 octombrie 2025, Microsoft va opri complet actualizările pentru Windows 10.

Utilizatorii vor putea continua să folosească sistemul de operare, însă:

nu vor mai primi actualizări de securitate ;

nu vor exista remedieri pentru erori ;

și nu vor beneficia de asistență tehnică oficială.

Astfel, dispozitivele care rulează Windows 10 vor deveni mult mai expuse la viruși, malware și atacuri informatice, potrivit Cybernews.

Ce pot face utilizatorii Windows pentru a rămâne protejați

Microsoft recomandă trei opțiuni pentru a continua să primești suport și actualizări:

1 Actualizarea la Windows 11 pe dispozitivul existent

Dacă PC-ul tău îndeplinește cerințele minime, poți trece gratuit la Windows 11.

Cerințele tehnice includ:

procesor de 1 GHz sau mai rapid, 64-bit, cu minimum 2 nuclee;

4 GB RAM și 64 GB spațiu de stocare;

firmware UEFI cu Secure Boot activat;

TPM 2.0 (Trusted Platform Module);

placă grafică compatibilă DirectX 12 ;

ecran cu rezoluție minimă 720p.

Compatibilitatea poate fi verificată cu aplicația PC Health Check oferită de Microsoft.

2 Cumpărarea unui PC nou cu Windows 11 preinstalat

Dacă dispozitivul actual nu îndeplinește cerințele, Microsoft sugerează achiziționarea unui PC nou, care include deja Windows 11.

Compania pune la dispoziție un site dedicat pentru a ajuta utilizatorii să aleagă un model potrivit și îi încurajează să folosească programele de trade-in și reciclare disponibile.

3 Înscrierea în programul ESU (Extended Security Updates)

Pentru cei care nu pot face upgrade imediat, există o soluție temporară: programul ESU, disponibil din 14 octombrie 2025.

Acesta oferă actualizări de securitate „critice și importante” pentru Windows 10, timp de încă un an, însă fără:

upgrade-uri de sistem,

corecturi de erori,

sau asistență tehnică.

Utilizatorii pot intra în programul ESU gratuit, dacă își sincronizează setările PC-ului cu contul Microsoft. În caz contrar, pot plăti o taxă unică de 30 de dolari sau folosi puncte Microsoft Rewards pentru a accesa serviciul.

Întrebări frecvente despre tranziția la Windows 11

Ce se întâmplă cu Windows 10 după 14 octombrie 2025?

Sistemul va continua să funcționeze, dar fără actualizări sau suport, devenind vulnerabil la amenințări informatice.

Ce pot face dacă PC-ul meu nu suportă Windows 11?

Poți alege între înscrierea în programul ESU sau achiziționarea unui dispozitiv nou compatibil.

Este Windows 11 mai bun decât Windows 10?

Da, pentru sistemele moderne – oferă o interfață îmbunătățită, securitate sporită și funcții bazate pe inteligență artificială. Totuși, pe PC-uri mai vechi, performanța poate fi mai scăzută.

Este upgrade-ul gratuit?

Da, dacă ai o copie licențiată de Windows 10 și dispozitivul îndeplinește cerințele minime, trecerea la Windows 11 este gratuită.