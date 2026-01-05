Horoscop săptămânal de tarot, 5 - 11 ianuarie 2026: Alege cu înțelepciune în viața personală și profesională

Cartea de tarot colectivă săptămânală pentru toată lumea este Îndrăgostiții, care reprezintă armonia în relații, dar se extinde și dincolo de romantism. Gândește-te la situațiile cărora îți dedici timpul și alege cu înțelepciune când vine vorba de parteneriate și angajamente conștiente.

Berbec

Cartea de tarot a acestei săptămâni pentru Berbec: Îndrăgostiții

Cartea ta de tarot săptămânală este Îndrăgostiții, care se referă la alegerea a ceea ce se potrivește cu valorile tale. Observi unde acțiunile tale se aliniază deja cu dorințele și nevoile tale și unde nu.

Încetezi să te forțezi să alegi ceea ce arată bine pe hârtie sau pe rețelele de socializare și te îndrepți către munca interioară care duce la fericire.

Când o conexiune emoțională se potrivește, aceasta nu necesită aprobarea celorlalți. Acordați atenție la ceea ce vi se pare natural, nu doar la ceea ce vi se pare impresionant.

Taur

Cartea de tarot a acestei săptămâni pentru Taur: Doi de Cupe

Doi de Cupe reflectă parteneriate echilibrate, iar acest lucru se poate extinde la relații profesionale în care egalitatea există sau trebuie îmbunătățită.

Echilibrul apare în mici schimburi de putere. Acordați atenție detaliilor, cum ar fi cine apare și ascultă. Vizați consecvența. Investiți timp acolo unde vă simțiți apreciați.

Gemeni

Cartea de tarot pentru Gemeni din această săptămână: Trei de Pentagrame

Cartea ta de tarot săptămânală, Trei de Pentagrame, vorbește despre munca în echipă care funcționează deoarece rolurile au fost clar definite și contribuțiile sunt apreciate.

Colaborarea se îmbunătățește deoarece știi la ce să te aștepți, iar lucrurile devin mai clare. Dacă ceva ți se pare ineficient, lucrezi la îmbunătățirea acestuia. Îți rafinezi modul în care lucrezi cu ceilalți, în loc să încerci să mergi singur. Responsabilitatea nu trebuie să însemne purtarea unei sarcini complete; poate însemna împărtășirea cu ceilalți.

Rac

Cartea de tarot pentru Rac din această săptămână: Dreptatea

Cartea Dreptatea îți cere să cântărești cu atenție alegerile și îți amintește că loialitatea necesită onestitate. Îți dai seama de importanța protejării timpului și energiei tale și, deși la început ți se poate părea că ascunzi ceea ce vor alții de la tine, este de fapt un act de iubire. Inviti pacea în relațiile tale atunci când îți iei loc pentru tine.

A vorbi sincer și cu amabilitate despre ceea ce simți că este corect lasă puțin loc pentru îndoieli sau gândire excesivă. În schimb, oferă claritate și înțelegere care se simte înrădăcinată și ca o ușurare.

Leu

Cartea de tarot a acestei săptămâni pentru Leu: Cumpătarea

Cartea de tarot săptămânală a semnului tău zodiacal, Cumpătarea, se concentrează pe angajamentul sustenabil și te încurajează să-ți revizuiești prioritățile.

Leu, echilibrul poate fi mai degrabă o strategie care te face să te simți în siguranță și să deții controlul asupra timpului tău și nu este o limitare. De fapt, a-ți programa timpul poate fi o formă de control sănătoasă și reciproc avantajoasă.

Ești gata să-ți îmbini prioritățile cu cineva din viața ta care se simte sustenabil. Prin stabilirea unui ritm, îți menții încrederea și te simți optimist cu privire la ceea ce se poate realiza pe tot parcursul săptămânii.

Fecioară

Cartea de tarot a acestei săptămâni pentru Fecioară: Cavalerul Pentagramelor

Fecioară, Cavalerul tău de tarot săptămânal, evidențiază fiabilitatea și favorizează angajamentele care cresc în timp. Cavalerul de Pentagrame se bazează pe progres constant, iar tu produci rezultate reale.

Ești consecvent în rutinele tale și faci lucruri care te ajută să-ți îndeplinești visele și obiectivele. Când păstrezi lucrurile simple, este mult mai ușor să duci la bun sfârșit ceea ce ți-ai propus.

Balanță

Cartea de tarot a acestei săptămâni pentru Balanță: Regina Cupelor

Regina Cupelor îți aduce conștientizarea limitelor emoționale, exercitând discernământ pentru a menține lucrurile sănătoase.

Știi când să fii amabil și cum să-ți protejezi energia. Găsești noi modalități de a-i sprijini pe oamenii din viața ta pe care îi iubești. Săptămâna aceasta, te prezinți cu căldură și un sentiment de grijă, dezvăluind cum tandrețea este o forță tăcută la care excelezi.

Scorpion

Cartea de tarot a acestei săptămâni pentru Scorpion: Patru de Baghete

Scorpion, cartea ta de tarot săptămânală pentru Patru de Baghete, reflectă medii în care te simți susținut și în siguranță. Este timpul să te bucuri de ceea ce funcționează în viața ta și să-ți consolidezi relațiile.

Te simți cel mai fericit în momente simple, cum ar fi conversațiile bune sau acasă. Țintești mai puține complicații și mai multă pace. Această săptămână îți amintește că stabilitatea este plăcută.

Săgetător

Cartea de tarot a acestei săptămâni pentru Săgetător: Optul de Pentagrame

Conform Optului de Pentagrame, ești gata să îmbunătățești lucrurile care îți contează și care îți avansează viziunea pe termen lung, Săgetător. Săptămâna aceasta, analizează încotro se îndreaptă eforturile tale și cum investiția ta de timp se aliniază cu ceea ce contează pentru tine.

Concentrează-te pe munca ta, abilități și o rutină care te ajută să-ți gestionezi mai bine timpul. Nu ai nevoie de motivație sau sfaturi din cultura pop atunci când poți asculta vocea ta interioară și să-ți urmezi busola interioară.

Capricorn

Cartea de tarot a acestei săptămâni pentru Capricorn: Hierofantul

Hierofantul, evidențiază angajamentele și te întreabă dacă alegerile tale se aliniază cu ceea ce crezi. Ai terminat de pus la îndoială angajamentele pe care ți le asumi și acum ești gata să alegi principiile în locul comodității.

Te simți mai calm cu fiecare decizie pe care o iei și care se aliniază cu ceea ce reprezinți cu adevărat. Săptămâna aceasta, ești gata să trăiești viața după propriile reguli.

Vărsător

Cartea de tarot a acestei săptămâni pentru Vărsător: Regele Săbiilor

Regele Săbiilor este despre gândire clară și comunicare decisivă, Vărsător. Vorbești din inimă săptămâna aceasta, iar mesajul tău nu este dramatic sau încărcat emoțional.

În schimb, spui ceea ce trebuie spus după o gândire și o analiză atentă. Chiar dacă simți că ceilalți nu te aud, ceea ce contează este că ai făcut ceea ce te-a ajutat să simți respect de sine.

Pești

Cartea de tarot a acestei săptămâni pentru Pești: Zecele de Pentagrame

Zecele de Pentagrame este despre prosperitate și un viitor care merită construit. Depu eforturi în relații, te gândești la viața pe care vrei să o trăiești peste un an, cinci ani, și stabilești un plan.

Securitatea nu este ceva ce se întâmplă. Știi că trebuie să o construiești încet și metodic începând de acum, potrivit yourtango.com.

