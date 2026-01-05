x close
Keir Starmer: SUA trebuie să își justifice acțiunile în Venezuela

de Redacția Jurnalul    |    05 Ian 2026   •   17:20
Sursa foto: Hepta/Keir Starmer a descris situația drept una „care nu este deloc simplă” și a subliniat importanța respectării dreptului internațional

Premierul britanic Keir Starmer a declarat că revine Statelor Unite responsabilitatea de a explica acțiunile întreprinse în Venezuela, după capturarea președintelui Nicolas Maduro, subliniind că situația este „complicată” și trebuie analizată prin prisma dreptului internațional, notează Al Jazeera.

Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, a afirmat că Statele Unite trebuie să își justifice intervenția din Venezuela, în contextul capturării președintelui Nicolas Maduro.

„Ceea ce avem nevoie în Venezuela este o tranziție pașnică către democrație. Aceasta a fost poziția noastră înainte de acest weekend și rămâne aceeași”, a declarat Starmer în fața jurnaliștilor.

Liderul britanic a precizat că dreptul internațional reprezintă cadrul de referință după care sunt evaluate acțiunile tuturor guvernelor.

„Este, desigur, responsabilitatea Statelor Unite să justifice acțiunea pe care au întreprins-o. Situația este complicată și continuă să evolueze”, a adăugat premierul.

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor internaționale generate de evenimentele recente din Venezuela, în condițiile în care mai multe state occidentale cer o soluție politică și evitarea escaladării conflictului.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Venezuela keir starmer nicolas maduro
