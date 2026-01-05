Sora vitregă a Annei Frank a murit la 96 de ani: Regele Charles, omagiu emoționant

Regele Charles a condus omagiile aduse surorii vitrege a Annei Frank și supraviețuitoarei Holocaustului, Eva Schloss, care a murit la vârsta de 96 de ani, anunță BBC. Schloss a murit la Londra pe 3 ianuarie, a anunțat Anne Frank Trust.

În anii 1940, Eva Schloss și familia ei au fost alungați din casa lor din Austria. Au trăit ca refugiați în Olanda înainte de a fi capturați și trimiși în lagărul de concentrare Auschwitz. Schloss era cofondatoare și președintă onorifică a Fundației Anne Frank, al cărei patron este regina Camilla.

Într-un omagiu postat pe rețelele de socializare, regele Charles a scris: „Soția mea și cu mine suntem profund îndurerați de vestea decesului Evei Schloss". El a continuat: „Ororile pe care le-a îndurat ca tânără sunt imposibil de înțeles și, cu toate acestea, și-a dedicat restul vieții depășirii urii și prejudecăților, promovând bunătatea, curajul, înțelegerea și reziliența".

„Când era fetiță, Eva Schloss-Geiringer locuia pe Merwedeplein în Amsterdam, vizavi de casa Annei Frank", a declarat fundația. „La fel ca Anne, Eva și familia ei au fost nevoiți să se ascundă de naziști, iar după doi ani petrecuți în clandestinitate, au fost descoperiți, arestați și deportați."

Când Eva Schloss și familia ei au fost eliberați de armata sovietică în ianuarie 1945, ea și mama ei, Elfriede Frank, erau abia în viață. Fratele și tatăl ei au murit amândoi în captivitate. Repatriată la Amsterdam, Elfriede – cunoscută sub numele de Fritzi – s-a căsătorit cu Otto Frank, tatăl Annei Frank, care reușise și el să supraviețuiască internării.

În ultimii 40 de ani, Schloss și-a dedicat viața încercând să împiedice repetarea istoriei. În calitate de cofondatoare a Anne Frank Trust UK, ea a păstrat memoria Annei Frank și a educat oamenii despre Holocaust. Eva Schloss a călătorit deseori în Europa, vorbind în special tinerilor și răspândind un mesaj împotriva urii.

„Am muncit foarte, foarte mult pentru a schimba atitudinea oamenilor", a declarat Schloss pentru BBC în iunie 2021. „Fiecare persoană pe care o convingi să nu fie rasistă este un lucru pozitiv."

În 1951, Eva Schloss s-a mutat la Londra pentru a studia fotografia. Acolo l-a cunoscut pe soțul ei, Zvi Schloss, un evreu german care a fugit în Palestina în timpul războiului. Cuplul s-a stabilit la Londra și a devenit cetățeni britanici. Domnul Schloss a murit la Londra în 2016.

(sursa: Mediafax)