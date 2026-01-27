Meta va testa abonamente premium pentru Instagram, Facebook și WhatsApp

Conform planului, accesul la serviciile de bază ale platformelor va rămâne gratuit, relatează BBC.

Compania intenționează, de asemenea, să testeze abonamentele pentru funcții precum aplicația de generare video Vibes, despre care compania afirmă că „poate da viață ideilor tale cu noi instrumente de creare vizuală bazate pe IA”.

Meta a anunțat Vibes în septembrie, ca parte a celei mai recente versiuni a aplicației Meta IA.

De asemenea, intenționează să utilizeze Manus, o firmă de IA fondată în China, pe care a cumpărat-o în decembrie pentru suma de 2 miliarde de dolari, în planurile sale de abonament, potrivit TechCrunch, care a transmis prima dată această informație.

Compania va continua, de asemenea, să ofere abonamente Manus independente pentru companii.

La momentul respectiv, Meta a declarat că tranzacția va contribui la îmbunătățirea propriului IA, oferind oamenilor acces la „agenți” – instrumente care pot realiza sarcini complexe cu o interacțiune minimă din partea utilizatorului, cum ar fi planificarea călătoriilor sau realizarea de prezentări.

„Talentul excepțional al Manus se va alătura echipei Meta pentru a furniza agenți cu scop general pentru produsele noastre destinate consumatorilor și companiilor, inclusiv Meta IA”, a declarat compania într-o postare pe blog.

Cu sediul în Singapore după ce s-a mutat din China, Manus a căutat să se diferențieze de dezvoltatorii rivali de AI cu ceea ce susține că poate fi un agent „cu adevărat autonom”.

Spre deosebire de mulți chatboti care trebuie să fie întrebați în mod repetat înainte ca un utilizator să poată obține răspunsul dorit, Manus afirmă că serviciul său poate planifica, executa și finaliza sarcini în mod independent, în conformitate cu instrucțiunile.

(sursa: Mediafax)