NASA vrea să testeze focul pe Lună 

Un nou articol al cercetătorilor de la Centrul de Cercetare Glenn și Centrul Spațial Johnson al NASA, precum și de la Universitatea Case Western Reserve, prezintă în detaliu o misiune planificată pentru a testa inflamabilitatea materialelor de pe suprafața Lunii – unde se așteaptă ca focul să se comporte cu totul altfel decât aici, pe Pământ.

Pe Pământ, gravitația determină gazele fierbinți să se ridice, atrăgând oxigen proaspăt și rece la baza flăcării, scrie Science Alert.

În unele cazuri în care materialul este ușor inflamabil, acest lucru poate duce la un fenomen numit „blowoff”, care de fapt stinge focul.

Pe Lună, acest flux există, dar este mult mai lent. Permite alimentarea continuă a flăcării cu oxigen fără a crea o mișcare a vaporilor suficient de rapidă pentru a permite apariția unei condiții de blowoff.

Cu alte cuvinte, materialele care ar putea să nu fie cu adevărat inflamabile pe Pământ ar putea arde foarte mult timp pe Lună.

Timp de zeci de ani, ne-am bazat pe un test al NASA cunoscut sub numele de NASA-STD-6001B pentru a verifica inflamabilitatea materialelor pentru zbor.

NASA-STD-6001B impune menținerea unei flăcări de șase inci la baza unei bucăți de material montate vertical. Dacă materialul arde la mai mult de șase inci de la bază sau picură resturi în flăcări, acesta nu trece testul.

În mediul terestru, aerul se mișcă și provoacă curenți convectivi. Există, de asemenea, o direcție „sus” și „jos”, în timp ce în medii precum Stația Spațială Internațională, aceste orientări nu există.

În consecință, focurile nu se îndreaptă „în sus” în microgravitație – ele formează pete sferice de flacără care se răspândesc încet spre exterior și sunt alimentate aproape în totalitate de sistemele de ventilație ale stației.

În schimb, NASA a apelat anterior la testul Spacecraft Fire Safety (Saffire). Aceste experimente au fost efectuate în interiorul unei capsule de marfă Cygnus fără echipaj, după ce acestea au fost detașate de ISS și înainte de a intra în atmosfera Pământului pentru a arde.

În timpul acestor teste, cercetătorii au aprins foi mari de bumbac/fibră de sticlă, țesături și acril pentru a observa cum ard în microgravitație.

Au descoperit niște fenomene fizice ciudate, flăcările răspândindu-se uneori în direcția opusă fluxului de aer și arzând mai intens pe materialele mai subțiri.

Datele de la Saffire au fost suficiente pentru a evidenția discrepanțele dintre standardul NASA și realitățile incendiilor în spațiu.

Aici intervine experimentul „Flammability of Materials on the Moon” (FM2). Gravitația mai redusă de pe Lună face ca acesta să fie un loc și mai interesant pentru studierea dinamicii flăcărilor.

FM2 va contribui la acest studiu prin lansarea într-o misiune Commercial Lunar Payload Service (CLPS) către suprafața Lunii.

Acolo, o cameră autonomă va arde patru probe de combustibil solid în condiții de gravitație lunară de lungă durată, ceea ce este imposibil de recreat în orice alt loc în acest moment. Camera va fi echipată cu camere video, radiometre și senzori de oxigen pentru a monitoriza flacăra și atmosfera acesteia în timp real.

Aceasta va oferi prima legătură între comportamentul teoretic al flăcării în gravitație parțială și comportamentul observat în 1G și gravitație zero din studiile anterioare.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)