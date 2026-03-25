Surpriză! OpenAI își ia rămas bun de la generatorul video cu inteligență artificială

Această mișcare anunțată de OpenAI vine la doar șase luni după lansarea spectaculoasă a unei aplicații independente prin care oamenii puteau crea și partaja videoclipuri hiperrealiste cu inteligență artificială într-un feed social cu derulare, potrivit The Guardian.

„Tuturor celor care au creat cu Sora, l-au distribuit și au construit o comunitate în jurul lui: vă mulțumesc”, a scris compania într-o postare pe X. „Ceea ce ați creat cu Sora a contat și știm că această veste este dezamăgitoare.”

OpenAI a pus Sora la dispoziția publicului pentru prima dată la sfârșitul anului 2024, dar abia după lansarea Sora 2 și a aplicației sale independente, în septembrie anul trecut, generatorul video a atras atenția publicului larg.

La doar câteva zile după lansare, a ocupat rapid locul 1 în topul magazinului de aplicații Apple. Oamenii au creat tot felul de videoclipuri scurte absurde, cum ar fi Diana, Prințesa de Wales, făcând parkour și câini conducând mașini. Dar generatorul video a primit și critici pentru videoclipuri violente și rasiste , precum și pentru utilizarea de personaje protejate de drepturi de autor, deepfake-uri și dezinformare.

Închiderea generatorului video are loc la doar trei luni după ce OpenAI și Disney au semnat un acord pe trei ani care le-ar permite utilizatorilor Sora să creeze videoclipuri cu peste 200 de personaje Disney licențiate, inclusiv cele din Marvel, Pixar și Star Wars. Un purtător de cuvânt al companiei Walt Disney a declarat pentru The Guardian într-o declarație scrisă că studioul își va încheia acum parteneriatul cu OpenAI.

