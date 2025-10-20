Pană majoră la sistemul de cloud Amazon Web Services afectează multe servicii online

AWS raportează că multiple servicii sunt afectate de probleme operaționale și investighează creșterea erorilor și a întârzierilor pentru mai multe servicii în regiunea US-EAST-1, deși incidentele afectează și alte regiuni la nivel global.

Utilizatorii au raportat pe Reddit că asistentul inteligent Alexa nu răspunde la comenzi și că funcții precum alarmele presetate nu funcționează.

Problemele AWS afectează și platforme care rulează pe infrastructura sa cloud, cum ar fi Perplexity, Airtable, Canva și aplicația McDonald's.

CEO-ul Perplexity, Aravind Srinivas, a confirmat pe platforma X că serviciul este indisponibil din cauza problemelor AWS și că echipa lucrează pentru remediere.

Momentan, cauza exactă a penei nu a fost confirmată, iar timpul estimat pentru restaurarea completă a serviciilor rămâne necunoscut.

(sursa: Mediafax)